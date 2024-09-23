Машина с людьми рухнула с полукилометрового обрыва в Дагестане

Мужчина погиб, улетев с обрыва на своем автомобиле в Дагестане. Еще один человек получил различные травмы.

В Дагестане упал с обрыва легковой автомобиль с двумя людьми. Об этом сказано в заявлении, распространенном 26 сентября МВД республики.

Случай произошел в Цумадинском районе.

"Автомобиль "ВАЗ-211440" под управлением 28-летнего местного жителя упал с обрыва высотой 600 метров"

– пресс-служба ведомства

В результате происшествия погиб мужчина, находившийся за рулем транспортного средства. У 25-летнего пассажира диагностированы тяжелые травмы, его отвезли в медучреждение.