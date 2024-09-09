Вестник Кавказа

Брянск и Кисловодск зимой соединят прямые поезда

Брянск и Кисловодск зимой соединят прямые поезда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В декабре РЖД запускает прямое железнодорожное сообщение между Брянском и Кисловодском. Поезда сообщением будут ходить раз в неделю начиная с 18 декабря.

С 18 декабря между Брянском и Кисловодском будут курсировать поезда. Создание прямого маршрута между Брянском и Кисловодском в первую очередь связано с увеличением интереса к путешествиям внутри России. Прямое сообщение станет удобным решением для тех, кто хочет посетить этот живописный регион Кавказа без лишних затрат времени и усилий.

Поезда, отправляющиеся из Брянска в Кисловодск, будут курсировать каждую неделю, начиная с 18 декабря. В обратном направлении маршрут начнет работать с 20 декабря.  

«Из Брянска к курортам Кавминвод — теперь без пересадок! В декабре запустим прямое железнодорожное сообщение между Брянском и Кисловодском. Из Кисловодска состав будет отправляться по средам в 10:16 и прибывать в Брянск по четвергам в 18:02. Из Брянска поезд будет отправляться по пятницам в 9:58 и прибывать на ставропольский курорт по субботам в 19:14»

– пресс-служба компании РЖД

С открытием нового маршрута до Кисловодска можно ожидать повышения туристического потока в регион. Удобный доступ к такому популярному курорту не только улучшит местную экономику, но и сделает Кисловодск более известным на туристической карте России.

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