Инклюзивная школа заработает в Ставрополе

В Ставропольском крае появится инклюзивная школа совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Она будет построена к 2027 году. Одновременно здесь могут учиться до 3 тыс учеников.

В рамках реализации инклюзивного образования в Ставропольском крае намечен проект по строительству к 2027 году спецшколы. Всего здесь одновременно здесь будут проходить обучение до 3 тыс учеников. Этот проект предполагает создание образовательной среды, в которой каждому ребенку гарантированы равные возможности для обучения и развития.

«Губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым лично была поддержана идея создания новой модели инклюзивной школы совместного обучения детей с ОВЗ и детей с нормотипичным развитием „Школа равных возможностей“. Реализация проекта по строительству школы запланирована на 2025−2027 годы в Ставрополе»

– министр экономического развития края Денис Полюбин

Основная цель инклюзивного образования – предоставить детям с ограниченными возможностями здоровья шанс на полноценную социализацию и обучение. Инклюзивная школа в Ставропольском крае будет направлена на решение ряда ключевых задач, среди которых:

Создание дружелюбной и безопасной образовательной среды, где каждый ребенок сможет учиться, при этом поддержка со стороны педагогов и общества будет ключевой.

Вовлечение семьи в образовательный процесс, что скрепит связь между школой и домом, создавая гармоничную атмосферу для обучения. Система работы будет налажена таким образом, чтобы родители и опекуны могли вовремя получать необходимые советы и помощь.

Инклюзивная школа в Ставропольском крае будет представлять собой не просто новое здание, но и новую модель подхода к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья.