"Школа фермера" научит садоводству и животноводству в Ингушетии

В Ингушетии впервые начата реализация общероссийского проекта, в рамках которого фермеры смогут получить новые знания и научиться новым навыкам. "Школа фермера" будет действовать на базе ИнгГУ.

В Ингушетии заработала "Школа фермера", ученики которой научатся вести сельскохозяйственный бизнес, рассказали в правительстве республики.

Проект реализуется на базе Ингушского госуниверситета. Посещать занятия смогут все, кто хочет повысить свою квалификацию и научиться новым навыкам. Кроме того, обучение в школе позволит новичкам запустить свой бизнес, передает "Интерфакс".

На занятиях ждут всех энтузиастов: и владельцев личного хозяйства, и сотрудников сельхозпредприятий, и предпринимателей, и уже работающих фермеров.

В текущем году слушатели смогут пройти обучение по программам "Садоводство" и "Животноводство" – именно эти направления наиболее актуальны для Ингушетии.

По итогам прохождения школы ученикам предстоит составить и защитить бизнес-план. Успешно прошедшие защиту получат дипломы о профессиональной переподготовке.