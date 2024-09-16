Вестник Кавказа

"Школа фермера" научит садоводству и животноводству в Ингушетии

"Школа фермера" научит садоводству и животноводству в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии впервые начата реализация общероссийского проекта, в рамках которого фермеры смогут получить новые знания и научиться новым навыкам. "Школа фермера" будет действовать на базе ИнгГУ.

В Ингушетии заработала "Школа фермера", ученики которой научатся вести сельскохозяйственный бизнес, рассказали в правительстве республики.

Проект реализуется на базе Ингушского госуниверситета. Посещать занятия смогут все, кто хочет повысить свою квалификацию и научиться новым навыкам. Кроме того, обучение в школе позволит новичкам запустить свой бизнес, передает "Интерфакс".

На занятиях ждут всех энтузиастов: и владельцев личного хозяйства, и сотрудников сельхозпредприятий, и предпринимателей, и уже работающих фермеров.
В текущем году слушатели смогут пройти обучение по программам "Садоводство" и "Животноводство" – именно эти направления наиболее актуальны для Ингушетии.

По итогам прохождения школы ученикам предстоит составить и защитить бизнес-план. Успешно прошедшие защиту получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1055 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сквер с 200-метровой велодорожкой открылся в Сунже

Сквер с 200-метровой велодорожкой открылся в Сунже

Свет отключили в Карабулаке и Плиево

Свет отключили в Карабулаке и Плиево

В Ингушетии до конца года переселят 140 жильцов аварийных домов

В Ингушетии до конца года переселят 140 жильцов аварийных домов

Ингушетия скоро примет горный марафон &quot;Джейрах&quot;

Ингушетия скоро примет горный марафон "Джейрах"

Путин поздравил главу Ингушетии

Путин поздравил главу Ингушетии

Сбивший трех пешеходов водитель арестован в Ингушетии

Сбивший трех пешеходов водитель арестован в Ингушетии

Сотрудников мэрии Назрани уличили в коррупции

Сотрудников мэрии Назрани уличили в коррупции

Хищников Ингушетии вакцинируют через еду

Хищников Ингушетии вакцинируют через еду

Первый колледж полиции открылся в Ингушетии

Первый колледж полиции открылся в Ингушетии

Число жертв в аварии в Малгобеке увеличилось до трех

Число жертв в аварии в Малгобеке увеличилось до трех

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы