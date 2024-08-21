5 Диет, могут убить тебя: Кето, моно, детокс, диета льва, соки

В программе "На здоровье" медицинский журналист Елена Войцеховская и приглашенные гости говорят о том, как поддержать и укрепить здоровье! Экспертами программы станут иммунологи, кардиологи, диетологи, гастроэнтерологи, психологи.

В этом выпуске диетолог, аллерголог, Ольга Посвянская расскажет о своём рейтинге самых опасных диет в мире. Мы узнаем, что плохого в «калоражных диетах», почему кето-диета может довести до реанимации, кому ЗАПРЕЩЕНЫ детокс-диеты на соках и смузи. Мы поговорим о питании вегетарианцев и поймём, почему организм может испытывать дефициты.