Вестник Кавказа

Гостиниц в КЧР стало втрое больше

Гостиниц в КЧР стало втрое больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Развитие туризма в Карачаево-Черкесии позволило нарастить поток туристов в республику. Соответственно, стало больше и средств размещения: количество гостиниц выросло в три раза.

Активное создание отелей и гостиниц в КЧР позволило в три раза увеличить их количество, рассказали в Минтуризма республики.

В ведомстве подчеркнули, что с 2022 года число мест размещения в регионе утроилось. На данный момент в Карачаево-Черкесии насчитывается 680 отелей, гостиниц и домов отдыха, передает "Интерфакс".

Так, в Архызе гостей принимают почти 400 объектов. В Домбае насчитывается 135 средств размещения. Почти 80 гостиниц действуют в Теберде. Софийская поляна располагает 53 гостиницами. В туристической деревне Романтик можно найти кров более чем в 22 гостиницах.

В Минтуризма пояснили, что такое бурное строительство новых мест размещения объясняется всплеском турпотока. За первые шесть месяцев года КЧР приняла полтора миллиона туристов, а за весь год ожидается турпоток на уровн 2,3 млн человек.

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