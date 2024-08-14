Вестник Кавказа

Курорт «Лунная Поляна» в Архызе получил финансирование

Курорт «Лунная Поляна» в Архызе получил финансирование
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кредит на 16 млрд рублей выделили новому горному курорту «Лунная Поляна» в Архызе. Курорт откроется к 2030 году и будет включать несколько отелей различного уровня.

Для развития туризма в горах КЧР будет реализован проект «Лунная поляна-2», он станет частью горно-оздоровительного курорта «Лунная поляна». Банк ДОМ.РФ выделяет на строительство нового курорта на Архызе кредит на 16 млрд рублей.

Проект будет включать гостиницы уровня три, четыре и пять звезд, а также инфраструктуру курорта, включающую бани, бассейны, рестораны и прочее. Всего планируется создать 2,9 тыс номеров для размещения туристов.

Первые отели на «Лунной поляне» планируется ввести в эксплуатацию к июню 2029 года. Полностью курорт будет открыт осенью 2030 года.

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