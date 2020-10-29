Лечебные свойства озера Тамбукан изучат под Пятигорском

На Ставрополье займутся научным исследованием знаменитого соленого озера Тамбукан, расположенного недалеко от Пятигорска, на границе края и Кабардино-Балкарии. Результаты планируется получить к началу следующего сезона.

Ученые исследуют озеро Тамбукан на Северном Кавказе, о планах рассказал директор нацпарка "Кисловодский" Дмитрий Науменко.

Он подчеркнул, что Тамбукан важен прежде всего как источник ценной грязи.

"И для того, чтобы его каким-то образом использовать, нужно провести огромную научную работу и сделать выводы"

– Науменко

Директор нацпарка уточнил, что только по итогам такого исследования можно будет делать выводы, да и то предварительные, а также давать прогнозы относительно использования озера, передает ТАСС.

В пресс-службе парка добавили, что получить результаты планируется уже к курортному сезону будущего года.

По информации Минприроды СК, озера Большой и Малый Тамбукан имеют связь с Тамбуканским месторождением, где добывают лечебные грязи. В воде обоих водоемов растворено много сернокислых солей. Летом это можно увидеть своими глазами: вдоль берега выпадает налет соли. Грязи Тамбукана используют для лечения почти 140 лет, начиная с 1886 года. По составу их сравнивают с Мертвым морем. Считается, что местные грязи обладают антисептическими свойствами, служат противовоспалительным средством, а также ускоряют заживление. Их активно используют и в косметических целях.