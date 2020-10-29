Вестник Кавказа

Лечебные свойства озера Тамбукан изучат под Пятигорском

Лечебные свойства озера Тамбукан изучат под Пятигорском
© Фото: Минтуризма Ставропольского края
На Ставрополье займутся научным исследованием знаменитого соленого озера Тамбукан, расположенного недалеко от Пятигорска, на границе края и Кабардино-Балкарии. Результаты планируется получить к началу следующего сезона.

Ученые исследуют озеро Тамбукан на Северном Кавказе, о планах рассказал директор нацпарка "Кисловодский" Дмитрий Науменко.

Он подчеркнул, что Тамбукан важен прежде всего как источник ценной грязи.

"И для того, чтобы его каким-то образом использовать, нужно провести огромную научную работу и сделать выводы"

– Науменко

Директор нацпарка уточнил, что только по итогам такого исследования можно будет делать выводы, да и то предварительные, а также давать прогнозы относительно использования озера, передает ТАСС.

В пресс-службе парка добавили, что получить результаты планируется уже к курортному сезону будущего года.

По информации Минприроды СК, озера Большой и Малый Тамбукан имеют связь с Тамбуканским месторождением, где добывают лечебные грязи. В воде обоих водоемов растворено много сернокислых солей. Летом это можно увидеть своими глазами: вдоль берега выпадает налет соли. Грязи Тамбукана используют для лечения почти 140 лет, начиная с 1886 года. По составу их сравнивают с Мертвым морем. Считается, что местные грязи обладают антисептическими свойствами, служат противовоспалительным средством, а также ускоряют заживление. Их активно используют и в косметических целях.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1105 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Конный пробег стартовал в Кабардино-Балкарии

Конный пробег стартовал в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии будут засеяны 65 тыс га озимых культур

В Кабардино-Балкарии будут засеяны 65 тыс га озимых культур

Сельхозвыставка PROАгро СКФО пройдет в Нальчике

Сельхозвыставка PROАгро СКФО пройдет в Нальчике

Фиктивные браки довели до суда жительниц Кабардино-Балкарии

Фиктивные браки довели до суда жительниц Кабардино-Балкарии

Экстремистскую ячейку накрыли в Кабардино-Балкарии

Экстремистскую ячейку накрыли в Кабардино-Балкарии

Канатку запустили после ремонта на Эльбрусе

Канатку запустили после ремонта на Эльбрусе

Яблочный гастрофест примет Нальчик

Яблочный гастрофест примет Нальчик

Сбивший насмерть трех человек полицейский отправится в колонию в Кабардино-Балкарии

Сбивший насмерть трех человек полицейский отправится в колонию в Кабардино-Балкарии

Турист из Липецка погиб в Приэльбрусье

Турист из Липецка погиб в Приэльбрусье

На покупку учебников для школьников потратили 400 млн рублей в Кабардино-Балкарии

На покупку учебников для школьников потратили 400 млн рублей в Кабардино-Балкарии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы