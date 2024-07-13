Дагестан нарастил урожай фруктов

Дагестанские аграрии в этом году рассчитывают собрать не менее 225 тыс т фруктов, что на 5 тыс т выше показателя прошлого года.

В 2024 году дагестанские аграрии ожидают собрать не менее 225 тыс т фруктов, что на 5 тыс т больше, чем в прошлом году.

«В 2024 году валовой сбор фруктов в республике прогнозируется в объеме не менее 225 тысяч тонн, что выше показателя 2023 года, когда было собрано более 220 тысяч тонн плодов»

– министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана

Далее отмечается, что общий объем плодовых насаждений в республике превышает 30 тыс гектаров. Из этой площади около 23 тыс га находится в плодоносящем состоянии, что создает стабильный поток продукции на рынок. Дагестанские аграрии работают над внедрением современных технологий и методов, что способствует повышению урожайности и качества плодов.

В последние пять лет в регионе было заложено свыше 5,3 тыс га новых плодовых насаждений.. Новые садовые насаждения становятся основой для устойчивого развития сельского хозяйства, что позволяет не только повысить объемы производства, но и улучшить экономику региона в целом.