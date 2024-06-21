Вестник Кавказа

Новое фруктохранилище в КБР обеспечит магазинам тысячи тонн свежих яблок

Новое фруктохранилище в КБР обеспечит магазинам тысячи тонн свежих яблок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в кабардино-балкарском Баксане вырастет еще одно фруктохранилище – оно обеспечит российские магазины еще более чем 6 тысячами тонн свежих яблок в любое время года.

Минсельхоз РФ выделит средства на строительство фруктохранилища на 6,5 тыс т в Кабардино-Балкарии (КБР) по льготной программе министерства сельского хозяйства России, сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

"Хранилище построят в городе Баксане. В помещениях площадью 7,6 тыс квадратных метров будут расположены 24 камеры с динамически контролируемой атмосферой. Современная технология хранения позволит сохранять фрукты в первозданном виде в течение долгого времени"

- пресс-служба ВТБ

Гарант качества нового хранилища - компания, которая сама выращивает яблоки на Северном Кавказе, она и строит собственный рефрижератор, который позволит ей экономить на хранении яблок каждый год десятки миллионов рублей, передает "АиФ-Ставрополье".

С ростом интенсивных садов на Северном Кавказе хранение продукции садоводов Кавказа стал особенно остро, это – рост урожаев, экономия средств на их хранении, и конечно – новые рабочие места, рассказал управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.

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