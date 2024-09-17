Вестник Кавказа

Женщина стала жертвой наезда автомобиля в Дагестане

Женщина стала жертвой наезда автомобиля в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автоавария произошла на трассе «Кавказ» в Дагестане. Женщина попала под колеса внедорожника. Она скончалась от полученных повреждений.

Внедорожник наехал на жительницу Дагестанских Огней, она умерла от полученных травм, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Трагедия произошла на трассе «Кавказ». 43-летний владелец машины Exeed из Махачкалы наехал на 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Отмечается, что жительницу доставили в дербентскую больницу, однако врачи не сумели ее спасти. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

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