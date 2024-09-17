Женщина стала жертвой наезда автомобиля в Дагестане

Автоавария произошла на трассе «Кавказ» в Дагестане. Женщина попала под колеса внедорожника. Она скончалась от полученных повреждений.
Внедорожник наехал на жительницу Дагестанских Огней, она умерла от полученных травм, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Трагедия произошла на трассе «Кавказ». 43-летний владелец машины Exeed из Махачкалы наехал на 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Отмечается, что жительницу доставили в дербентскую больницу, однако врачи не сумели ее спасти. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.