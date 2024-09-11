Вестник Кавказа

Подросток попал в больницу после ДТП в Дагестане

Подросток попал в больницу после ДТП в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужчина за рулем иномарки не смог удержать машину на дороге и врезался в стену. От его действий пострадал подросток, находившейся в салоне.

В Сергокалинском районе Дагестана случилась автомобильная авария, где пострадал ребенок, рассказали в местном отделении МВД.

Инцидент случился на на 4 км транспортной магистрали "Ванашимахи-Нижнее Мулебки".

"39-летний житель Махачкалы, управляя автомобилем ''Mercedes-Benz'', не справился с управлением и врезался в бетонные ограждения. В результате ДТП 13-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами"

- МВД России по Дагестану

Сотрудники ведомства продолжают проверку.

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