Подросток попал в больницу после ДТП в Дагестане

Мужчина за рулем иномарки не смог удержать машину на дороге и врезался в стену. От его действий пострадал подросток, находившейся в салоне.

В Сергокалинском районе Дагестана случилась автомобильная авария, где пострадал ребенок, рассказали в местном отделении МВД.

Инцидент случился на на 4 км транспортной магистрали "Ванашимахи-Нижнее Мулебки".

"39-летний житель Махачкалы, управляя автомобилем ''Mercedes-Benz'', не справился с управлением и врезался в бетонные ограждения. В результате ДТП 13-летнего пассажира госпитализировали с различными травмами"

- МВД России по Дагестану

Сотрудники ведомства продолжают проверку.