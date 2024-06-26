Вестник Кавказа

Борьба с морщинами обернулась ботулизмом для жительницы Махачкалы

Борьба с морщинами обернулась ботулизмом для жительницы Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инъекции ботокса, а точнее не зарегистрированного в РФ препарата, вызвали ботулизм у женщины в Москве. Делом занялся дагестанский Роспотребнадзор.

Случай заболевания ботулизмом в результате ботулинотерапии произошел в Москве. Подробности рассказали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.

Как показало расследование, жительница Махачкалы решила убрать морщинки на лице с помощью уколов ботокса. Для этого она пришла в частную клинику в Москве, где и подверглась процедуре.

Однако на четвертый день после похода к косметологу у пациентки появились характерные симптомы, такие как слабость мышц, сложности с глотанием и жеванием, затруднение дыхания и опущение века. При этом девушка, по ее словам, не ела консервы и не общалась с больными ботулизмом.

"Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории РФ препарата Refinex (Рефайнекс)"

– Роспотребнадзор

В ведомстве напомнили, что перед процедурой всегда нужно удостовериться, что препарат прошел регистрацию в России, так как в противном случае под угрозой может оказаться жизнь человека.

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