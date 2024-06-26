Борьба с морщинами обернулась ботулизмом для жительницы Махачкалы

Случай заболевания ботулизмом в результате ботулинотерапии произошел в Москве. Подробности рассказали в управлении Роспотребнадзора по Дагестану.
Как показало расследование, жительница Махачкалы решила убрать морщинки на лице с помощью уколов ботокса. Для этого она пришла в частную клинику в Москве, где и подверглась процедуре.
Однако на четвертый день после похода к косметологу у пациентки появились характерные симптомы, такие как слабость мышц, сложности с глотанием и жеванием, затруднение дыхания и опущение века. При этом девушка, по ее словам, не ела консервы и не общалась с больными ботулизмом.
"Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории РФ препарата Refinex (Рефайнекс)"
– Роспотребнадзор
В ведомстве напомнили, что перед процедурой всегда нужно удостовериться, что препарат прошел регистрацию в России, так как в противном случае под угрозой может оказаться жизнь человека.