Вестник Кавказа

Турнир по художественной гимнастике продолжается в Губе

Турнир по художественной гимнастике продолжается в Губе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стартовал третий день турнира по художественной гимнастике Grace of Nature в Губе. Поединок за медали пройдет не только в индивидуальных программах, но и в групповом зачете

Стартовал третий день турнира по художественной гимнастике Grace of Nature в Губинском олимпийском спортивном комплексе.

Участие 255 гимнасток из различных регионов страны служит свидетельством того, насколько престижен этот турнир. Спортсменки представляют три возрастные категории: "младшие", "пре-юниорки" и "юниорки". В каждой категории присутствует свой уровень мастерства, что делает соревнования поистине захватывающими.

Заключительный день турнира станет кульминацией соревнований. Поединок за медали пройдет не только в индивидуальных программах, но и в групповом зачете. Гимнастки выступят в многоборье, где будут разыгрываться медали по отдельным предметам, а также в групповых упражнениях.

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