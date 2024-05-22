Турнир по художественной гимнастике продолжается в Губе

Стартовал третий день турнира по художественной гимнастике Grace of Nature в Губе. Поединок за медали пройдет не только в индивидуальных программах, но и в групповом зачете

Стартовал третий день турнира по художественной гимнастике Grace of Nature в Губинском олимпийском спортивном комплексе.

Участие 255 гимнасток из различных регионов страны служит свидетельством того, насколько престижен этот турнир. Спортсменки представляют три возрастные категории: "младшие", "пре-юниорки" и "юниорки". В каждой категории присутствует свой уровень мастерства, что делает соревнования поистине захватывающими.

Заключительный день турнира станет кульминацией соревнований. Поединок за медали пройдет не только в индивидуальных программах, но и в групповом зачете. Гимнастки выступят в многоборье, где будут разыгрываться медали по отдельным предметам, а также в групповых упражнениях.