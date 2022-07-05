Вестник Кавказа

Положение о делимитации границы с Азербайджаном признано законным в Армении

Положение о делимитации границы с Азербайджаном признано законным в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КС Армении завершил проверку законности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Положение об их деятельности было оформлено месяц назад.

Конституционный суд Армении проверил законность положения о делимитации границы с Азербайджаном. Об этом проинформировали в самом КС республики.

Суд постановил, что это положение не противоречит Конституции.

"Обязательств, закрепленные положением о совместной деятельности (армянской – прим. ред.) комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном и (азербайджанской – прим. ред.) госкомиссии по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией соответствуют конституции"

– пресс-служба суда

Решение суда вступило в силу сразу после того, как было опубликовано.

Напомним, представители этих двух республик Южного Кавказа заключили положение о деятельности комиссий в конце прошлого месяца.

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