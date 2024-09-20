Вестник Кавказа

Кобахидзе: Грузия готова предложить формат сотрудничества на Кавказе

Кобахидзе: Грузия готова предложить формат сотрудничества на Кавказе
© Фото: соцсети Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси приветствует процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном. Он отметил, что Грузия готова предложить формат регионального сотрудничества.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Тбилиси приветствует процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

Он сказал, что Грузия взяла на себя инициативу сделать постконфликтный Южный Кавказ регионом новых возможностей. Кобахидзе также отметил усилия по нормализации отношений.

Премьер выразил готовность Грузии предложить формат регионального сотрудничества, который поспособствует диалогу и укреплению доверия между странами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Баку: Париж демонстрирует проармянский подход к Азербайджану и мирному процессу

Баку: Париж демонстрирует проармянский подход к Азербайджану и мирному процессу

Названо время начала переговоров Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке

Названо время начала переговоров Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке

Пашинян предложил Баку подписать мирный договор до COP29

Пашинян предложил Баку подписать мирный договор до COP29

Баку и Ереван встретятся на полях ГА ООН

Баку и Ереван встретятся на полях ГА ООН

Премьер Армении готов к миру с Азербайджаном

Премьер Армении готов к миру с Азербайджаном

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Швейцарии

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Швейцарии

Байрамов на Генассамблее ООН: Азербайджан вступил в новую эру

Байрамов на Генассамблее ООН: Азербайджан вступил в новую эру

Глава МИД Азербайджана выступил в Нью-Йорке на Саммите будущего

Глава МИД Азербайджана выступил в Нью-Йорке на Саммите будущего

КС Армении начинает проверку положения о делимитации границы с Азербайджаном

КС Армении начинает проверку положения о делимитации границы с Азербайджаном

Ильхам Алиев: Армения искусственно затягивает мирный процесс

Ильхам Алиев: Армения искусственно затягивает мирный процесс

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы