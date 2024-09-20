Кобахидзе: Грузия готова предложить формат сотрудничества на Кавказе

Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси приветствует процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном. Он отметил, что Грузия готова предложить формат регионального сотрудничества.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что Тбилиси приветствует процесс мирного урегулирования между Баку и Ереваном.

Он сказал, что Грузия взяла на себя инициативу сделать постконфликтный Южный Кавказ регионом новых возможностей. Кобахидзе также отметил усилия по нормализации отношений.

Премьер выразил готовность Грузии предложить формат регионального сотрудничества, который поспособствует диалогу и укреплению доверия между странами.