Вестник Кавказа

Северный Кавказ может быть не единственной прародиной кефира – китайские ученые

Мумия египтянина. Иллюстративное фото
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
У древнего кефира из Северного Кавказа появился китайский "конкурент". Как выяснили китайские ученые, кисломолочный продукт, впервые обнаруженный на Северном Кавказе, также могли производить в одной из провинций Китая.

Коллектив исследователей из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китая в течение 20 лет изучал особый белый налет на Таримских мумиях, обнаруженных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Археологи предположили, что неизвестная субстанция может быть предтечей современных кисломолочных продуктов.

"Это открытие говорит о существовании еще одного пути распространения технологий производства молочных продуктов, который свидетельствует о тесных связях Синьцзяна с другими регионами Восточной Азии"

– журнал Сеll

Ученые прибегли к ДНК-анализу, который подтвердил, что налет является продуктом работы бактерий, участвующих в производстве многих современных видов кефирных сыров.

Исследователи из Поднебесной выявили генетическую связь микроорганизмов с современными бактериями из Тибета. Это дало основание говорить о еще одном древнем центре сыроварения в Евразии.

Отметим, что Таримские мумии были открыты в пустыне Такла-Макан, а также в районе реки Тарим на северо-востоке Китая. Мумии, чей возраст превышает три тысячи лет, отличаются уникальной степенью сохранности.

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