Коллектив исследователей из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китая в течение 20 лет изучал особый белый налет на Таримских мумиях, обнаруженных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Археологи предположили, что неизвестная субстанция может быть предтечей современных кисломолочных продуктов.
"Это открытие говорит о существовании еще одного пути распространения технологий производства молочных продуктов, который свидетельствует о тесных связях Синьцзяна с другими регионами Восточной Азии"
– журнал Сеll
Ученые прибегли к ДНК-анализу, который подтвердил, что налет является продуктом работы бактерий, участвующих в производстве многих современных видов кефирных сыров.
Исследователи из Поднебесной выявили генетическую связь микроорганизмов с современными бактериями из Тибета. Это дало основание говорить о еще одном древнем центре сыроварения в Евразии.
Отметим, что Таримские мумии были открыты в пустыне Такла-Макан, а также в районе реки Тарим на северо-востоке Китая. Мумии, чей возраст превышает три тысячи лет, отличаются уникальной степенью сохранности.