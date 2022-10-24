Петр Ян подерется с бывшим чемпионом UFC

Россиянин Петр Ян примет участие в турнире UFC в Макао. Его соперником станет бывший чемпион UFC Дейвисон Фигередо. На счету Яна 17 побед и 5 поражений.
Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян выступит на турнире 23 ноября в Макао (Китай), пишет пресс-служба промоушена.
Соперником россиянина будет представитель Бразилии Дейвисон Фигередо, который тоже становился чемпионом организации, но в наилегчайшей весовой категории.
Напомним, за свою профессиональную карьеру Петр Ян одержал 17 побед и 5 поражений. Фигередо выиграл 24 поединка и трижды проиграл.