Вестник Кавказа

Израиль опроверг сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой»

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой». Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что военная операция будет продолжаться.

Канцелярия главы еврейского государства заявила о том, что слухи о готовящемся перемирии с ливанской «Хезболлой» ложны.

«Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности»

– заявление канцелярии

Нетаньяху подчеркнул, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока еврейское государство не достигнет всех целей по обеспечению собственной безопасности.

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