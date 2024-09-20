Израиль опроверг сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой»

В Израиле опровергли сообщения о мирных переговорах с «Хезболлой». Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что военная операция будет продолжаться.
Канцелярия главы еврейского государства заявила о том, что слухи о готовящемся перемирии с ливанской «Хезболлой» ложны.
«Сообщение о прекращении огня не соответствует действительности. Речь идет об американо-французском предложении, на которое премьер-министр даже не ответил. Сообщение о якобы имевшей место директиве об ослаблении боевых действий на севере также не соответствует действительности»
– заявление канцелярии
Нетаньяху подчеркнул, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока еврейское государство не достигнет всех целей по обеспечению собственной безопасности.