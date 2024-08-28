Бизнесмены из Тамбовской области отправятся в Азербайджан

Бизнес-миссия тамбовских предпринимателей в Азербайджан состоится этой осенью. Бизнесмены отправятся в Баку, где смогут наладить торговые связи и подписать контракты.

Представители бизнеса Тамбовской области в скором времени получат возможность договориться об экспорте своей продукции в Азербайджан, рассказали в региональном Центре поддержки экспорта.

В начале октября, а именно 2-3 числа, состоится бизнес-миссия, участники которой отправятся в Баку. В ней смогут принять участие как уже действующие экспортеры, так и те, кто еще только намеревается установить контакты.

Ключевая задача миссии заключаются в расширении экспортных возможностей предприятий малого и среднего бизнеса. В ее рамках будут устраиваться деловые встречи, проводиться переговоры. По их итогам предприниматели смогут подписать контракты с партнерами из Азербайджана.

Желающим Центр может помочь найти возможных партнеров. Кроме того, структура окажет содействие в их посещении, например, предоставит транспорт.