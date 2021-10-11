Массовые мероприятия запретили в Севастополе до декабря

В Севастополе запретят массовые мероприятия минимум до декабря, заявил глава города Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что запланированные ранее мероприятия будут отменены.

"По всем направлениям отраслевым на ближайший период, как минимум до декабря, не планируем никакие мероприятия, даже в ограниченном количестве: никакие форумы, никакие конференции, никакие съезды - ничего. Все переносим на более благоприятный период", - приводит слова Развожаева "Аргументы и факты".

Он добавил, что это касается образовательных, культурных и других направлений.

Всего с начала пандемии в Севастополе заболели 32 929 человек. Выздоровели 29 149 пациентов.