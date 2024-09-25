Кобахидзе переболел COVID-19

Глава грузинского правительства перенес коронавирус. Из-за этого предвыборное мероприятие правящей партии пришлось перенести.

Презентация предвыборной программы правящей партии Грузии была перенесена из-за того, что у премьер-министра страны и руководителя избирательного штаба партии диагностировали коронавирус.

"У меня был COVID, поэтому и отложили"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства добавил, что перед тем, как выйти на улицу, он сдал тест.

Напомним, изначально планировалось, что презентация программы "Грузинской мечты" состоится 1 октября. Согласно предварительным данным, теперь она пройдет 7 или 9 октября.