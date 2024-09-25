Вестник Кавказа

Ираклий Кобахидзе заболел – отменена презентация программы "Мечты"

Ираклий Кобахидзе заболел – отменена презентация программы "Мечты"
© Фото: сайт правительства Грузии
Назначенная на завтра презентация предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта" не состоится из-за состояния здоровья премьера Грузии и главы избирательного штаба партии Ираклия Кобахидзе.

Представление предвыборной программы правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" перенесено с завтрашнего дня на неопределенный срок, предупредили в пресс-службе партии.

В политической организации назвали и причину переноса – это состояние здоровья 46-летнего Ираклия Кобахидзе, который занимает пост премьер-министра Грузии и одновременно возглавляет избирательный штаб "Мечты".

Когда именно теперь пройдет презентации, в партии обещают рассказать в ближайшие несколько дней.

Стоит отметить, что сегодня должно было пройти традиционное заседание кабмина под председательством Кобахидзе, и оно также было отменено.

Отметим, что премьер недавно вернулся из Нью-Йорка, куда он летал на 79-й сессию Генассамблеи ООН. Там Кобахидзе с трибуны обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, призвав их выбрать жизнь в едином грузинском государстве.

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