Казахстанские атлеты привезли из Парижа коронавирус

Казахстанские призеры Олимпийских игр в Париже и их тренеры помимо наград привезли из столицы Франции коронавирус, которым они заразились в ходе соревнований. К счастью, протекает болезнь у них в легкой форме.

Члены олимпийской сборной Казахстана вернулись из Парижа с вирусом COVID-19.

"Ковид-19 обнаружен у 3 призеров и 2 тренеров нашей команды. Их ПЦР-тест дал положительный результат. В данный момент они изолированы. Принимают лечение. Болезнь протекает в легкой форме. Желаем им скорейшего выздоравливания"

- советник министра туризма и спорта Диас Ахметшарип

К счастью, у других членов сборной Казахстана симптомы коронавируса не нашли, передает Tengri Sport.

Напомним, казахстанская команда на Олимпийских играх в Париже заняла 47-е место, завоевав 7 наград - одно золото и по три серебряные и бронзовые медали.