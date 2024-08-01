Олимпиада в Париже: итоги летней Олимпиады-2024

Сегодня в Париже завершились Олимпийские Игры. Победителем стала сборная США. Среди стран Центральной Азии лучшие результаты показал Узбекистан. Для Азербайджана эта летняя Олимпиада стала лучшей в истории.

С 26 июля по 11 августа столица Франции принимала Олимпиаду-2024. На 33-й летней Олимпиаде было разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Участие в Играх принимали 10,5 тыс спортсменов из 206 олимпийских сборных разных стран, а также отдельные спортсмены с нейтральным статусом.

Победителем Олимпиады в Париже стали США: 40 золотых, 44 серебряных, 42 бронзовых медалей. Кроме того, США стали лидерами Олимпиады по количеству завоеванных медалей - 126 наград.

Второе место досталось сборной Китая: 40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовых медалей. На третьей строчке оказалась Япония: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых медалей. В первую пятерку по медальному зачету вошли также Австралия (18-19-16) и Франция (16-26-22).

Азербайджан завершил Игры с семью медалями, 30 место в медальном зачете. Спортсмены завоевали 2 золотых (дзюдо), 2 серебряных (тхэквондо и бокс), 3 бронзовых медали (греко-римская и вольная борьба). Парижская Олимпиада стала наиболее успешной для азербайджанских спортсменов.

Грузия оказалась 24-й в медальном зачете, всего в копилке страны семь медалей: 3 золотых (дзюдо, вольная борьба, тяжелая атлетика), 3 серебряных медали (дзюдо и вольная борьба) и 1 бронзу (бокс).

Армения - 66-е место, всего армянские спортсмены на Олимпиаде смогли завоевать четыре медали, три из них серебряные (борьба, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика), одна - бронзовая (борьба).

Турция - 64-е место, ни одного золота, три серебра и пять бронзовых наград.

Иран - 21-е место, 3 золота, 3 бронзы и шесть серебряных наград.

Россия официально не участвовала в Олимпиаде, однако ряд российских спортсменов выступили в нейтральном статусе. Завоевана одна медаль: теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебро, став вторыми в женском парном разряде на соревнованиях по теннису.

Узбекистан занял 13-е место в медальном зачете, сборная получила 8 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медали.

Казахстан - 43-е место, у сборной семь медалей: одно золото и по три серебряные и бронзовые медали.

Для Кыргызстана ОИ в Париже завершились с шестью медалями (0-2-4), в медальном зачете у республики 68-е место.

Церемония закрытия Олимпийских Игр пройдет в Париже этим вечером.