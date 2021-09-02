День победы Турции отметили в мониторинговом центре в Агдаме (ФОТО)

В Совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдаме прошло празднование Дня победы Турции и Дня турецких вооруженных сил.

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Там же размещены и фотографии с торжественного мероприятия.

Напомним, Турция отмечает День победы 30 августа - в ознаменование победы в битве при Думлупынаре, которая стала решающим сражением во второй греко-турецкой войне.