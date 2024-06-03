Загадочный Кадаргавский каньон в Северной Осетии: зеркальный снежный барс и Тропа чудес

Одна из самых доступных и живописных достопримечательностей Северной Осетии – Кадаргавский каньон. Как до него добраться, что посмотреть в окрестностях и чем знаменита самая высокая теснина республики?

Кадаргавский каньон в Северной Осетии – настоящая природная загадка этого региона. Высота его достигает 60 метров, а ширина всего несколько метров.

Природная достопримечательность считается одной из самых доступных, потому что входит во многие туристические маршруты и располагается прямо около дороги. Здесь не придется преодолевать горные подъемы и извилистые тропы.

Всю живописную красоту теснины можно увидеть буквально не выходя из машины. Но прогуляться по маршруту все же стоит, чтобы рассмотреть его со всех сторон и найти зеркального снежного барса, который притаился на скалах каньона.

Считается, что в древние времена здесь располагалась переправа, по которой торговцы доставляли свои товары, и происходила перевалка древесины.

© Фото: commons.wikimedia/Khugati

Где находится Кадаргавский каньон?

Каньон, или теснина, находится в Куртатинском ущелье между горами Тбаухох и Кариухох. Внизу каньона горную породу разрезают мощные потоки реки Фиагдон, которая поделила природную достопримечательность на две части.

От Владикавказа теснина находится в 46 км, в 1 км – от еще одного популярного туристического места, древней Дзивгисской крепости, которая была построена прямо в скалах.

Как добраться до Кадаргавского каньона?

Кадаргавская теснина находится на многих туристических маршрутах. Чтобы добраться сюда, можно воспользоваться личным автомобилем. Из столицы Северной Осетии Владикавказа до каньона чуть меньше часа езды по красивейшей и благоустроенной дороге.

Многие путешественники пользуются услугами гидов и турфирм, которые привозят сюда группы организованных туристов. Этот вариант подойдет для тех, кто хочет не только насладиться первозданной красотой Куртатинского ущелья, но и узнать историю этого удивительного места.

© Фото: commons.wikimedia/Khugati

Тропа чудес в Куртатинском ущелье

Несмотря на то, что каньон считается самой "ленивой" достопримечательностью и не подразумевает долгие прогулки, его посещение можно разнообразить прогулкой по Тропе чудес. Это неспешный туристический маршрут, с которым справится любой. Он проходит вдоль реки Фиагдон и представляет собой вымощенную дорожку с защитными ограждениями, мостом и смотровыми площадками. Путь безопасный и подходит для посещения с детьми.

Побывать на Тропе чудес стоит для того, чтобы рассмотреть среди скалистых утесов арт-объект "Зеркальный барс", который расположен прямо на маршруте. Он был создан как дань изысканной дикой природы. Дикая кошка из бетона, покрытая зеркальными пластинами, стала настоящим украшением каньона. Найти ее также непросто, как и в дикой природе настоящего барса, который считается символом Северной Осетии.

© Фото: сайт Московской осетинской общины

Вход на Тропу чудес платный – 100 рублей взрослое посещение и 50 рублей для детей. Местные жители говорят, что плата идет на поддержание чистоты в этом удивительном месте, потому что с каждым годом посетителей в каньоне становится все больше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Куртатинском ущелье?

Расположение Кадаргавского каньона можно назвать удачным, потому что именно вдоль него проходит дорога к большинству основных туристических мест Северной Осетии.

В двух минутах езды от теснины расположилась знаменитая Дзивгисская крепость, которая прославилась тем, что была выбита прямо в горной породе. В древности она служила оборонительным сооружением и считалась одной из самых неприступных.

Рядом с крепостью находится монумент Уастырджи – богатырь на коне словно вырывается из горной породы. Памятник посвящен легендам о Георгии Победоносце.

Далее на маршруте располагается еще одна легендарная локация – поселок Верхний Фиагдон. В его округе можно найти древние родовые башни, заброшенное горное селение Цмити со средневековыми постройками и самый высокогорный православный храм – Аланский Успенский монастырь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кадаргавский каньон по праву носит звание самого доступного места для туристов в Северной Осетии. Посетить его можно как самостоятельно, так и с туристической группой. Бывалые путешественники отзываются об уникальной локации как о самом красивом месте, в котором им удалось побывать.