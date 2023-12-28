Атмосферный Цмити в Северной Осетии – древний город мертвых среди жилых домов

Одно из необычных мест в Северной Осетии – горное полузаброшенное село Цмити. Это уникальный памятник средневековья и культуры здешних народов, к которому можно добраться на обычной рейсовой маршрутке.

Живописное и аутентичное горное селение Цмити в Северной Осетии: путешественники любят его за атмосферность и удивительные горные пейзажи на фоне родовых полуразрушенных башен и усыпальниц, фанатов археологии и истории привлекают сохранившиеся монументы древней архитектуры.

Горное селение – настоящий памятник средневековой культуры, где можно окунуться в мистический антураж заброшенных построек и насладиться первозданным видом мощного Кавказского хребта.

© Фото: commons.wikimedia/Rost.galis

История селения Цмити

По некоторым данным, селение Цмити появилось как торговый городок, где проходили ярмарки, на которые съезжались народные умельцы со своим товаром. Уже позднее здесь поселились предки современных осетин.

Это место стало родиной древних аланов и многих знатных семей Северной Осетии. Здесь сохранились родовые башни и усыпальницы, в которых похоронены представители привилегированных фамилий.

Масштаб склепов Цмити поражает – они крупнее и монументальней захоронений, которые находятся в известном Городе Мертвых Даргавсе, расположенном буквально в 18 км от горного селения.

Удивительно, что в полузаброшенном селении до сих пор сохранились несколько построек, где проживают люди. Можно сказать, что жизнь в Цмити не останавливалась никогда.

© Фото: commons.wikimedia/Дри

Но все же, в большей степени Цмити считается археологическим комплексом с древними жилыми и оборонительными постройками, крепостными стенами и некрополем, большая часть из которых относится к 13-14 векам.

Где находится Цмити?

Цмити располагается в 50 км от Владикавказа. Горное селение находится недалеко от современного поселка Верхний Фиагдон на левом берегу одноименной реки в Куртатинском ущелье. Здесь древние народы строили дома и возводили усыпальницы на склоне горы Кариухох.

Ущелье стало одним из основных мест, где селились древние аланы, спасаясь от вторжения татаро-монгольских войск.

© Фото: commons.wikimedia/Rost.galis

Как добраться до Цмити?

От столицы Северной Осетии к селению Цмити ведут полсотни километров живописной дороги, по которой можно добраться как на своей машине, так и на обычном рейсовом автобусе.

Некоторые путешественники предпочитают приезжать сюда на общественном транспорте: от автовокзала Владикавказа в село Верхний Фиагдон каждые 45 минут ходят рейсовый автобус и маршрутное такси.

Общественный транспорт по маршруту Владикавказ – Верхний Фиагдон и в обратном направлении курсирует с 7:00 до 20:00.

График движения от сезона не зависит: расписание не меняется круглый год.

Время в пути составит около часа.

От Верхнего Фиагдона до Цмити можно добраться пешком. Опытные путешественники рассказывают, что дорога к горному селению одна и заблудиться по пути невозможно. Преодолеть придется 1,4 км небольшого горного подъема. Неспешным шагом до Цмити около получаса.

© Фото: commons.wikimedia/Rost.galis

Что посмотреть в Цмити?

В селении Цмити сохранились около 30 древних построек, которые относятся к объектам культурного наследия государственного уровня.

Как и в Даргавсе, здесь встречаются разные виды усыпальниц: полуподземные и надземные. Но размеры их значительно больше, чем в Городе Мертвых. Это связано с обширностью древних знатных семей.

Кроме склепов, здесь сохранились родовые и боевые башни, на которых особо дотошные путешественники любят рассматривать надписи. На них можно увидеть изображения животных и людей. Например, на фамильном сооружении семьи Агкацевых виден петроглиф с горизонтальной "елочкой".

Подобные рисунки также есть на башнях Басаевых и Талхановых, который расположены совсем рядом друг с другом.

© Фото: commons.wikimedia/Os-Bagatar

Цмити считается один из самых зажиточных древних поселений Северной Осетии, потому что в нем возводились множество крупных жилых построек из природных материалов.

Каждый жилой дом имел оборонительное сооружение, которое выполняло не только защитную функцию, но и было признаком достатка.

Начинать экскурсию по древнему селению стоит с его вершины, потому что заселялось оно сверху вниз и самые древние сооружения находятся наверху.

Общественность Северной Осетии давно вынашивает идею сделать из горного селения музей под открытым небом, чтобы таким образом сохранить его от праздных туристов. Тогда Цмити займет почетное место в списке культурных жемчужин республики, и вход в него может стать платным. Пока же любой желающий может посетить это удивительное место совершенно бесплатно.

© Фото: commons.wikimedia/Trip.with.taste