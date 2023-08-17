Зачем османы строили птичьи дворцы?

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Первые скворечники были построены во времена Османской империи. Многие из этих птичьих домиков сохранились до наших дней и стали частью архитектуры не только Стамбула, но и регионов Османской империи.

Как выглядели и из чего строили "птичьи дворцы"

Османы считали своим долгом помогать всем живым существам, поскольку любили существ, созданных Аллахом. Любовь к природе оказала влияние на традиции и обычаи тех времен. Сам факт уважительного отношения к живым существам прослеживается в том, как были спроектированы домики для птиц. Это были не привычные для нас простые домики, а маленькие дворцы, многие из которых хорошо сохранились на исторических улицах Стамбула.

Скворечники обычно строились на открытых солнцу участках зданий в углах, где бы им не угрожал ветер. Еще одним условием было расположение на высоте, недоступной человеку, чтобы птицы были защищены и могли чувствовать себя комфортно. В то время птичьи домики обычно делали из кирпича, плитки, камня и специального раствора. Были и скворечники из дерева, но они не сохранились.

Зачем османы строили скворечники

Цель строительства "птичьих дворцов" заключалась в том, чтобы обеспечить приют для хрупких и беззащитных пернатых.

Скворечники, которые датируются XIII и XIV веками, строились в соответствии с архитектурным стилем того периода. Птичьи домики в основном располагались у домов мечетей, фонтанов, медресе, бань, гостиниц, библиотек. Их строительство отражало и духовный аспект. Считалось, что те, кто построит эти маленькие жилища, будут благословлены за свои добрые дела.

Что писали иностранцы об отношении османов к животным и птицам

Французский путешественник Жан Де Тевено, путешествовавший по Османской империи в XVII веке, писал о скворечниках в своей книге путешествий:

Благосклонность распространяется на животных и птиц. Многие люди каждый день ходят на рынки, чтобы купить птиц и выпустить их. Они говорят, что духи этих птиц станут свидетелями их достоинств в присутствии Аллаха в Судный день.

Люди называли такие домики не столько "скворечниками", но и "голубиными хижинами" и "воробьиными дворцами".

Французский путешественник и художник Антуан-Лоран Кастеллан в работе, опубликованной в 1812 году, отмечал:

Турки уважают стариков и детей и проявляют милосердие к животным. Аисты и ласточки могут гнездиться в скворечниках, не опасаясь, что их прогонят. Собаки свободно бегают по улицам, и люди ходят среди них, неся мясо, чтобы накормить кошек и собак.

Немецкий генерал Хельмут фон Мольтке также уделил внимание этой концепции в своих мемуарах:

Турки проявляют свою благосклонность даже к животным. В Ускюдаре есть кошачья больница, а во дворе мечети Баязида - приют для голубей.

Эти небольшие домики располагались в самой видимой части здания, а домики украшались кружевными узорами.

Как заботились о животных и птицах

Еще одним свидетельством любви и сострадания к живым существам в Османской империи стала Гурабахане-и Лаклакан, основанная в Бурсе в XIX веке. Гурабахане-и Лаклакан – первая в Османской империи больница для животных, созданная для лечения и ухода за перелетными птицами, особенно аистами.

Также известно, что 28-й османский султан Селим III приказал построить два "птичьих дворца" на стенах мечети Селимие, расположенной в анатолийской части Босфора, прямо напротив казарм Селимие в районе Ускюдар.

Османская традиция сострадания к животным не ограничивалась строительством птичьих домиков. В каждой гробнице на кладбищах были сделаны мраморные чаши для воды, чтобы живые существа могли утолить свою жажду. Подобная традиция сохранилась и по сей день.

"Птичьи дворцы" сегодня

Самые красивые скворечники из сохранившихся до наших дней сейчас можно увидеть на фасадах мечетей Селимие, Аязма, а также Валиде Султан в Ускюдаре. В европейской части Стамбула их можно найти в Национальной библиотеке, в медресе Сейид Хасан Паши, в мечети Эйюп Султан и на фасаде мавзолея рядом с мечетью Лалели. В то время эти маленькие скворечники поначалу считались миниатюрами первоначальных построек. Люди сначала и не думали, что они построены для птиц.

Некоторые из таких скворечников, которые не имеют аналогов в мире, были добавлены к зданиям позже, а другие были построены сразу во время строительства здания. В наши дни нет примеров подобных сооружений.