Праздник Суккот – это время, когда верующий обращается к Творцу, находя в этом источник истинной радости. Иначе евреи называют его праздник шалашей или праздник кущей.
Суккот 2023 – когда и какого числа?
Праздник Суккот по еврейскому календарю приходится на 15 тишрея. Согласно григорианскому летоисчислению, он начинается на закате 29 сентября одновременно с началом Шабата и продолжается семь дней.
Что нельзя делать?
Запрет на работу налагается только в первый день праздника. В восьмой день, когда отмечается праздник Шмини ацерет, а в Израиле еще и Симхат-Тора, работать также запрещено. Между ними следуют так называемые «полупраздничные дни», когда можно выполнять лишь работу, нужную для праздника, или ту, невыполнение которой влечет крупные убытки.
История праздника: шалаши или облака славы
«В шалашах живите семь дней: всякий коренной житель в Израиле должен жить в шалаше — дабы знали во всех поколениях ваших, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда выводил их из страны Египетской»
– Тора кн. Ваикра гл. 23
Название праздника восходит к слову «сукка», что в переводе с иврита означает «шалаш». Согласно заповеди, начиная с 15 тишрея, иудеи покидают свои дома и переселяются жить в шалаши.
Пытаясь разобраться в значении праздника, отметим, что он обладает несколькими чрезвычайно насыщенными смысловыми слоями. Первый – исторический, повествует о том, как евреи после исхода из Египта жили в пустыне в шалашах.
Мнения мудрецов относительно того, что понимать под словом «шалаш», расходятся. Так, рабби Акива считал, что речь идет о шалашах в буквальном смысле слова, а рабби Элиэзеру бен-Гиркану полагал, что сукку нужно понимать в переносном смысле – как глобальный шалаш – чудесное «облако славы», окружавшее народ Израиля все время нахождения в пустыне.
Однако все сходятся во мнении, что эта заповедь должна напоминать не только о годах скитаний, но, прежде всего, о безусловном доверии к Творцу, преисполнившись которого еврейский народ смог покинуть Египет в надежде обрести Землю обетованную.
Чем отличается суккот от других еврейских праздников?
Суккот известен как праздник, насыщенный обычаями и заповедями. Так, есть несколько повелений (мицвот) о праздновании Суккота:
- в Суккот нужно покинуть дом на семь дней и жить в сукке,
- обряд «вознесения лулава»,
- две заповеди жертвоприношения, которые исполнялись лишь во времена Храма.
Подробнее остановимся на первых двух традициях.
Сукка: меняющийся мир и вечная связь с творцом
Отвечая на вопрос, почему Суккот учрежден не в нисан – месяц исхода из Египта, – а 15 тишрея, толкователи Торы поясняют, что осенью земледелец, собрав урожай (шире – человек, достигнувший цели), может впасть в грех гордыни, приписав все заслуги себе.
Символизм сукки призван напоминать о непрочности бытия: листья, укрывающие шалаш от дождя и солнца, быстро вянут, стены непрочны и открыты всем осенним ветрам, оставляя человека наедине с Творцом. Приходит осознание временности бытия, уходит рабская зависимость от материального мира.
Внутреннее пространство шалаша принято украшать плодами, цветами, яркими картинками и цитатами из Танаха. Внутри помещения запрещено заниматься «черной работой». Так верующий исполнит заповедь «Это Бог мой, и я буду славить Его».
Согласно традиции, на протяжении праздника в шалаш приходят семь гостей – «ушпизин»: это души праотцов еврейского народа Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше, Аарона и Давида.
Для того чтобы высокие гости посетили сукку, необходимо позаботиться о гостях из нашего мира: в эти дни за стол зовут не только друзей и родственников, но, прежде всего нуждающихся, тех, кто не может себе позволить выполнить мицвот «о сукке». На столе в Суккот должны быть фрукты и блюда из продуктов нового урожая.
Основная заповедь повелевает ночевать и есть исключительно в сукке. От этой обязанности освобождаются женщины, а также мужчины, здоровью которых угрожает долгое пребывание на открытом воздухе.
Также не стоит забывать о том, что суккотний шалаш становится для человека, прошедшего все сложности истинной тшувы (ивр. раскаяние) в Йом Кипур и заново рожденного, своеобразным инкубатором, в котором он готовится к встрече с внешним миром. Именно здесь верующий вспоминает, как радоваться по-настоящему, черпать положительные эмоции не из внешнего мира, а обращаясь к внутреннему источнику – постоянной связи с Творцом.
Обряд «Вознесение лулава»
«И возьмите себе в первый день плод дерева красивого (этрога), ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного, и верб речных, и веселитесь пред Йеhовой, Элоhим вашим, семь дней»
– Тора кн. Ваикра гл. 23
Говоря о праздничных традициях, нельзя не упомянуть об обряде «Вознесения лулава». Это особый ритуал, во время которого поднимают и благословляют связанные вместе этрог (цитрон), лулав (ветвь финиковой пальмы), гадас (ветвь мирта) и арава (ветвь ивы).
Согласно Закону, связанные в единый букет растения возносятся по разным сторонам света, а также вверх-вниз и назад-вперед. Такие движения напоминают верующему о том, что весь мир во всех измерениях принадлежит Творцу.
Каждое из растений олицетворяет разные виды представителей еврейского народа.
- Вкусный и ароматный этрог соответствует наиболее благочестивым сынам Израиля, жизнь которых помимо знания Торы, украшена добрыми поступками.
- Лулав олицетворяет тех, кто несмотря на знание всех предписаний Торы, не выполняет их.
- Вид гадаса должен напоминать тех евреев, которые совершают только благие поступки, однако несведущи в Торе.
- Те же, кто не следует предписаниям Торы и не совершает добрых дел, – подобны ветвям плакучей ивы.
Однако как связанные воедино все растения становятся букетом, так и все представители еврейского народа вспоминают о своем неразрывном единстве, празднуя Суккот.
Смысл праздника суккот, или возвращение «облаков славы»
В заключение еще раз обратимся к истории праздника. Упоминалось, что сукка, понимаемая как «облако славы», укрывающее народ Израиля в пустыне, свидетельствовала о неразрывной связи еврейского народа с Богом, о погруженности в божественное присутствие.
«Облако славы» исчезло после того, как, не дождавшись возвращения Моше 17 Таммуза, еврейский народ создал себе идола. Всевышний даровал прощение евреям в Йом Кипур. После этого Моше начинает готовиться к строительству Мишкана (Скинии Завета) – дома для Всевышнего. 15 Тишрея после тшувы «облака славы» вернулись снова. Однако новое единение было не окончательным, так как глобальное исправление должно произойти в будущем.
Таким образом, Суккот празднуется не в память об «облаках славы», а с надеждой на их возвращение. Это единственный праздник, который отмечается не в память о прошлом, а с надеждой на лучшее будущее.
Как отмечают Суккот в Израиле?
В Израиле Суккот семейный праздник: в постройке шалашей участвуют и дети, и взрослые. В обеденное и вечернее время в сукке, как правило, многолюдно: приходят и уходят гости, звучат обрывки разговоров, музыки, воздух напоен ароматов всевозможных яств, приготовленных из овощей и фруктов нового урожая.
Традиционно к трапезе в суккотнем шалаше может присоединиться любой желающий. Более того, есть обычай приглашать в шатер всех, кто проходит мимо. Так сукка олицетворяет собой собрание всех людей под единой крышей мира.
Поздравления в суккот
В этот день принято желать друг другу радостного праздника – Хаг суккот самеах!