© Фото: сайт Московской Марьинорощинской Еврейской Общины

Если бы всю суть праздника Суккот потребовалось выразить в одном слове, это было бы троекратно повторенное слово «радость». Именно она, уводя человека из мира ложного веселья, обращает к источнику истинного счастья.

Праздник Суккот – это время, когда верующий обращается к Творцу, находя в этом источник истинной радости. Иначе евреи называют его праздник шалашей или праздник кущей.

Суккот 2023 – когда и какого числа?

Праздник Суккот по еврейскому календарю приходится на 15 тишрея. Согласно григорианскому летоисчислению, он начинается на закате 29 сентября одновременно с началом Шабата и продолжается семь дней.

Что нельзя делать?

Запрет на работу налагается только в первый день праздника. В восьмой день, когда отмечается праздник Шмини ацерет, а в Израиле еще и Симхат-Тора, работать также запрещено. Между ними следуют так называемые «полупраздничные дни», когда можно выполнять лишь работу, нужную для праздника, или ту, невыполнение которой влечет крупные убытки.

История праздника: шалаши или облака славы

«В шалашах живите семь дней: всякий коренной житель в Израиле должен жить в шалаше — дабы знали во всех поколениях ваших, что в шалашах поселил Я сынов Израиля, когда выводил их из страны Египетской»

– Тора кн. Ваикра гл. 23

Название праздника восходит к слову «сукка», что в переводе с иврита означает «шалаш». Согласно заповеди, начиная с 15 тишрея, иудеи покидают свои дома и переселяются жить в шалаши.

Wikimedia Commons, RonAlmog from Israel, Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Пытаясь разобраться в значении праздника, отметим, что он обладает несколькими чрезвычайно насыщенными смысловыми слоями. Первый – исторический, повествует о том, как евреи после исхода из Египта жили в пустыне в шалашах.

Мнения мудрецов относительно того, что понимать под словом «шалаш», расходятся. Так, рабби Акива считал, что речь идет о шалашах в буквальном смысле слова, а рабби Элиэзеру бен-Гиркану полагал, что сукку нужно понимать в переносном смысле – как глобальный шалаш – чудесное «облако славы», окружавшее народ Израиля все время нахождения в пустыне.

Однако все сходятся во мнении, что эта заповедь должна напоминать не только о годах скитаний, но, прежде всего, о безусловном доверии к Творцу, преисполнившись которого еврейский народ смог покинуть Египет в надежде обрести Землю обетованную.

Чем отличается суккот от других еврейских праздников?

Суккот известен как праздник, насыщенный обычаями и заповедями. Так, есть несколько повелений (мицвот) о праздновании Суккота:

в Суккот нужно покинуть дом на семь дней и жить в сукке,

обряд «вознесения лулава»,

две заповеди жертвоприношения, которые исполнялись лишь во времена Храма.

Подробнее остановимся на первых двух традициях.

Сукка: меняющийся мир и вечная связь с творцом

Отвечая на вопрос, почему Суккот учрежден не в нисан – месяц исхода из Египта, – а 15 тишрея, толкователи Торы поясняют, что осенью земледелец, собрав урожай (шире – человек, достигнувший цели), может впасть в грех гордыни, приписав все заслуги себе.

Символизм сукки призван напоминать о непрочности бытия: листья, укрывающие шалаш от дождя и солнца, быстро вянут, стены непрочны и открыты всем осенним ветрам, оставляя человека наедине с Творцом. Приходит осознание временности бытия, уходит рабская зависимость от материального мира.

Внутреннее пространство шалаша принято украшать плодами, цветами, яркими картинками и цитатами из Танаха. Внутри помещения запрещено заниматься «черной работой». Так верующий исполнит заповедь «Это Бог мой, и я буду славить Его».

Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Согласно традиции, на протяжении праздника в шалаш приходят семь гостей – «ушпизин»: это души праотцов еврейского народа Авраама, Ицхака, Яакова, Йосефа, Моше, Аарона и Давида.

Для того чтобы высокие гости посетили сукку, необходимо позаботиться о гостях из нашего мира: в эти дни за стол зовут не только друзей и родственников, но, прежде всего нуждающихся, тех, кто не может себе позволить выполнить мицвот «о сукке». На столе в Суккот должны быть фрукты и блюда из продуктов нового урожая.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Основная заповедь повелевает ночевать и есть исключительно в сукке. От этой обязанности освобождаются женщины, а также мужчины, здоровью которых угрожает долгое пребывание на открытом воздухе.

Также не стоит забывать о том, что суккотний шалаш становится для человека, прошедшего все сложности истинной тшувы (ивр. раскаяние) в Йом Кипур и заново рожденного, своеобразным инкубатором, в котором он готовится к встрече с внешним миром. Именно здесь верующий вспоминает, как радоваться по-настоящему, черпать положительные эмоции не из внешнего мира, а обращаясь к внутреннему источнику – постоянной связи с Творцом.

Обряд «Вознесение лулава»

«И возьмите себе в первый день плод дерева красивого (этрога), ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного, и верб речных, и веселитесь пред Йеhовой, Элоhим вашим, семь дней»

– Тора кн. Ваикра гл. 23

Говоря о праздничных традициях, нельзя не упомянуть об обряде «Вознесения лулава». Это особый ритуал, во время которого поднимают и благословляют связанные вместе этрог (цитрон), лулав (ветвь финиковой пальмы), гадас (ветвь мирта) и арава (ветвь ивы).

Согласно Закону, связанные в единый букет растения возносятся по разным сторонам света, а также вверх-вниз и назад-вперед. Такие движения напоминают верующему о том, что весь мир во всех измерениях принадлежит Творцу.

Wikimedia Commons, Lizzy Shaanan Pikiwiki Israel, Creative Commons Attribution 2.5 Generic license

Каждое из растений олицетворяет разные виды представителей еврейского народа.

Вкусный и ароматный этрог соответствует наиболее благочестивым сынам Израиля, жизнь которых помимо знания Торы, украшена добрыми поступками.

Лулав олицетворяет тех, кто несмотря на знание всех предписаний Торы, не выполняет их.

Вид гадаса должен напоминать тех евреев, которые совершают только благие поступки, однако несведущи в Торе.

Те же, кто не следует предписаниям Торы и не совершает добрых дел, – подобны ветвям плакучей ивы.

Однако как связанные воедино все растения становятся букетом, так и все представители еврейского народа вспоминают о своем неразрывном единстве, празднуя Суккот.

Смысл праздника суккот, или возвращение «облаков славы»

В заключение еще раз обратимся к истории праздника. Упоминалось, что сукка, понимаемая как «облако славы», укрывающее народ Израиля в пустыне, свидетельствовала о неразрывной связи еврейского народа с Богом, о погруженности в божественное присутствие.

«Облако славы» исчезло после того, как, не дождавшись возвращения Моше 17 Таммуза, еврейский народ создал себе идола. Всевышний даровал прощение евреям в Йом Кипур. После этого Моше начинает готовиться к строительству Мишкана (Скинии Завета) – дома для Всевышнего. 15 Тишрея после тшувы «облака славы» вернулись снова. Однако новое единение было не окончательным, так как глобальное исправление должно произойти в будущем.

Таким образом, Суккот празднуется не в память об «облаках славы», а с надеждой на их возвращение. Это единственный праздник, который отмечается не в память о прошлом, а с надеждой на лучшее будущее.

Unsplash, Esther Wechsler

Как отмечают Суккот в Израиле?

В Израиле Суккот семейный праздник: в постройке шалашей участвуют и дети, и взрослые. В обеденное и вечернее время в сукке, как правило, многолюдно: приходят и уходят гости, звучат обрывки разговоров, музыки, воздух напоен ароматов всевозможных яств, приготовленных из овощей и фруктов нового урожая.

Традиционно к трапезе в суккотнем шалаше может присоединиться любой желающий. Более того, есть обычай приглашать в шатер всех, кто проходит мимо. Так сукка олицетворяет собой собрание всех людей под единой крышей мира.

Поздравления в суккот

В этот день принято желать друг другу радостного праздника – Хаг суккот самеах!