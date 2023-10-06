Череду осенних праздников, приходящихся на месяц Тишрей, завершает праздник, название которого можно перевести как «задержитесь на восьмой» – Шмини Ацерет. Так, согласно традиции, Всевышний просит еврейский народ после семи дней празднования Суккота задержаться еще на один день.
Когда отмечают праздники Шмини ацерет и Симхат Тора?
В 2023 году праздник Шмини Ацерет начнут отмечать по григорианскому календарю 7 октября. В Израиле в этот же день начнется празднование Симхат Тора, в странах диаспоры Симхат Тора придется на 8 октября. В еврейском календаре эти даты выпадают на 22 и 23 Тишрея.
Шмини Ацерет: суть праздника
Суд Всевышнего над миром, начавшийся в Рош а-Шана, завершается в Йом Кипур окончательным приговором на будущий год. Однако считается, что изменения еще могут быть внесены до утра праздника Шмини Ацерет.
Именно поэтому он считается в еврейском календаре одним из самых веселых: каждый верующий старается подчеркнуть, что, несмотря на строгость приговора, он ему рад, как и всем иным повелениям Творца.
Кроме того, в самом названии праздника заложено одно из толкований его смысла: слово «ацерет» можно перевести как «задержка» или «собрание» – когда Всевышний, обращаясь к еврейскому народу после семи дней Суккота, просит их задержаться еще на один день: «тяжело Мне расставаться с вами».
Но здесь имеется в виду не возможность расторжения связи Всевышнего и еврейского народа, а расставание сынов Израиля друг с другом, их разобщенность, которая может повредить связи с Творцом.
В празднование Шмини Ацерет в соответствии с постановлением мудрецов впервые за год верующие начинают упоминать в молитвах дождь.
При этом слово «дождь» понимается не только в прямом, но и переносном значении. В частности, с водой сравнивается Тора, которая питает душу человека. Поэтому призывая дождь, евреи также просят, чтобы Всевышний ниспослал им год, благословенный чтением и изучением Книги.
Что за праздник Симхат Тора?
Праздник Симхат Тора посвящен смене циклов чтения Торы: в этот день прочитывается последняя глава Везот аБраха и начинается чтение первой главы – Берешит.
Утром и вечером в дни празднования в синагогах принято доставать все свитки Торы из Арон аКодеш (хранилище свитков Торы в синагоге) и танцевать с ними.
Так верующие не только радуются Книге, но и радуют, веселят саму Тору. По словам хасидских мудрецов, танцующие становятся как бы «ногой Торы», ее основанием.
Интересно, что во время танцев с Торой свитки находятся в чехле, напоминая участникам праздника о том, что сущностная связь еврейского народа с Всевышним находится за пределами умопостигаемого. Поэтому, в частности, для этого праздника нет особых заповедей.
Так празднование Симхат Тора объединяет еврейский народ не только «на интеллектуальном уровне», который у всех разный, но и в пространстве радости, где «все счастливые семьи счастливы одинаково». И зачастую именно эмоциональная сопричастность оказывается прочнее интеллектуальных связей.
Конечно, такой веселый праздник не может обойтись без праздничного стола, середину которого украшает круглый морковный пирог с медом, символизирующий золотую монету, которая, в свою очередь, напоминает о ценности Торы. Также подают халву, книшики с маком, из напитков, как правило, на стол ставят компот из сухофруктов и виноградный сок.
Таким образом, Симхат-Тора – праздник чистой радости и радования, свет которого будет согревать народ Израиля на протяжении всего года.
Симхат Тора: поздравления
В этот день принято желать радостного и веселого праздника: «Сису вэ-самху бэ-симхат тора!».