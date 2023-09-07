Ту би-Шват: как празднуют еврейский новый год фруктовых деревьев?

Ту би-Шват – это еврейский праздник, один из четырех новых годов в еврейском календаре. Он знаменует приход весны. Расскажем кратко и понятно, как отмечают и поздравляют, откуда взялась традиция сажать деревья, что должно быть на столе, какие фрукты едят и когда празднуют Новый год деревьев.

Ту би-Шват – это еврейский праздник, посвященный началу весны и будущему урожаю. В честь этого праздника принято сажать деревья и есть фрукты, которыми славится Израиль.

Название праздника‏ «Ту би-Шват» происходит от сложения букв «тет» и «вав» (вместе читаются как «ту»), которые соответствуют цифрам девять и шесть. При их сложении получается 15, то есть дата праздника, а «Шват» – это название месяца.

Второе название праздника – «Рош hа-Шана ла-Иланот» в переводе на русский означает «новый год деревьев». При этом ортодоксальные иудеи, следуя пояснению мудрецов, называют этот праздник «новым годом дерева». Какого? Попытаемся разобраться далее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ту би-Шват – что это за праздник?

Каждый год в иудейской традиции обладает четырьмя началами:

с месяца Нисан начинается отсчет царствования израильских царей и устанавливается порядок праздников в году;

начало Элула посвящено отсчету возраста домашних животных;

в начале Тишрея перед судом Всевышнего проходят все живые существа;

Ту би-Шват – новый год фруктовых деревьев.

Согласно еврейской традиции, плоды деревьев, возраст которых не достиг трех лет, не считаются кошерными, то есть пригодными для употребления в пищу. Четвертый урожай должен быть весь принесен в Иерусалим, и только там его можно употреблять в пищу. Поэтому необходима дата отсчета лет дерева.

Также Ту би-Шват напоминает верующим о традиции, восходящей ко временам существования Храма, куда иудеи ежегодно приносили первые плоды каждого урожая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции празднования Ту би-Шват

Несмотря на громкое название «нового года», Ту би-Шват все же имеет прикладное значение и не является религиозным праздником. Соответственно в этот день можно работать и есть любую пищу.

В тоже время это радостное пора – начало весны – отмечается в молитвах. Так, например не читается траурная часть молитв, также не принято оплакивать умерших.

Тысячи израильтян в этот день участвуют в различных мероприятиях по посадке деревьев. Это светская традиция, она восходит к концу XIX века, когда началась массовая еврейская колонизация Израиля.

Цветок граната © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что принято есть на Ту би-Шват?

Некоторые общины в этот день устраивают своеобразный седер Ту би-Шват, то есть праздничное застолье. В зависимости от традиций общины составляющие застолья могут меняться, но у всех на столе плоды, которыми Тора прославляет Израиль:

виноград,

финики,

гранаты,

оливки.

Иногда к столу подают варенье из этрогов (цитронов). Есть поверье, что именно в середине месяца Шват завязываются этроги – фрукты, необходимые для исполнения заповеди о «четырех растениях» праздника Суккот.

© Фото: Photo by Esther Wechsler on Unsplash

Отметим, что традиция устраивать праздничное застолье восходит к каббалистической традиции. Считается, что в этот день раскрывается влияние Творца, благодаря которому человек, употребляя в пищу фрукты, тем самым исправляет грех первого человека, отведавшего запрещенный плод. Поэтому суть нового года деревьев состоит в том, что Ту би-Шват – день начала исправления первородного греха.

Кроме того, так как в этот день Всевышний решает, каким быть будущему урожаю, принято помогать бедным, чтобы «благотворительностью отменить суровый приговор».

Когда Ту би-Шват в 2024 году?

В 2024 году Ту би-Шват начнется вечером в среду 24 января и завершится после захода солнца 25 января.

Поздравления

В праздник Ту би-Шват принято желать радости, богатого урожая и успехов во всех делах.

Хаг самеах!