Ту би-Шват: как празднуют еврейский новый год фруктовых деревьев?

Ту би-Шват – это еврейский праздник, посвященный началу весны и будущему урожаю. В честь этого праздника принято сажать деревья и есть фрукты, которыми славится Израиль.
Название праздника «Ту би-Шват» происходит от сложения букв «тет» и «вав» (вместе читаются как «ту»), которые соответствуют цифрам девять и шесть. При их сложении получается 15, то есть дата праздника, а «Шват» – это название месяца.
Второе название праздника – «Рош hа-Шана ла-Иланот» в переводе на русский означает «новый год деревьев». При этом ортодоксальные иудеи, следуя пояснению мудрецов, называют этот праздник «новым годом дерева». Какого? Попытаемся разобраться далее.
Ту би-Шват – что это за праздник?
Каждый год в иудейской традиции обладает четырьмя началами:
- с месяца Нисан начинается отсчет царствования израильских царей и устанавливается порядок праздников в году;
- начало Элула посвящено отсчету возраста домашних животных;
- в начале Тишрея перед судом Всевышнего проходят все живые существа;
- Ту би-Шват – новый год фруктовых деревьев.
Согласно еврейской традиции, плоды деревьев, возраст которых не достиг трех лет, не считаются кошерными, то есть пригодными для употребления в пищу. Четвертый урожай должен быть весь принесен в Иерусалим, и только там его можно употреблять в пищу. Поэтому необходима дата отсчета лет дерева.
Также Ту би-Шват напоминает верующим о традиции, восходящей ко временам существования Храма, куда иудеи ежегодно приносили первые плоды каждого урожая.
Традиции празднования Ту би-Шват
Несмотря на громкое название «нового года», Ту би-Шват все же имеет прикладное значение и не является религиозным праздником. Соответственно в этот день можно работать и есть любую пищу.
В тоже время это радостное пора – начало весны – отмечается в молитвах. Так, например не читается траурная часть молитв, также не принято оплакивать умерших.
Тысячи израильтян в этот день участвуют в различных мероприятиях по посадке деревьев. Это светская традиция, она восходит к концу XIX века, когда началась массовая еврейская колонизация Израиля.
Что принято есть на Ту би-Шват?
Некоторые общины в этот день устраивают своеобразный седер Ту би-Шват, то есть праздничное застолье. В зависимости от традиций общины составляющие застолья могут меняться, но у всех на столе плоды, которыми Тора прославляет Израиль:
- виноград,
- финики,
- гранаты,
- оливки.
Иногда к столу подают варенье из этрогов (цитронов). Есть поверье, что именно в середине месяца Шват завязываются этроги – фрукты, необходимые для исполнения заповеди о «четырех растениях» праздника Суккот.
Отметим, что традиция устраивать праздничное застолье восходит к каббалистической традиции. Считается, что в этот день раскрывается влияние Творца, благодаря которому человек, употребляя в пищу фрукты, тем самым исправляет грех первого человека, отведавшего запрещенный плод. Поэтому суть нового года деревьев состоит в том, что Ту би-Шват – день начала исправления первородного греха.
Кроме того, так как в этот день Всевышний решает, каким быть будущему урожаю, принято помогать бедным, чтобы «благотворительностью отменить суровый приговор».
Когда Ту би-Шват в 2024 году?
В 2024 году Ту би-Шват начнется вечером в среду 24 января и завершится после захода солнца 25 января.
Поздравления
В праздник Ту би-Шват принято желать радости, богатого урожая и успехов во всех делах.
Хаг самеах!