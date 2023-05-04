Лаг ба-Омер 2023 - что это за праздник?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Израиле уже началась подготовка к одному из самых веселых и масштабных праздников в иудаизме – Лаг ба-Омеру, который в этом году отмечается 9 мая. Традиция празднования Лаг ба-Омера восходит к таким легендарным личностям в истории иудаизма как рабби Акива, рабби Шимон Бар Йохай и Бар Кохба.

Иудейский праздник Лаг ба-Омер олицетворяет окончание, чумы ставшей причиной гибели 24 000 учеников богослова Рабби Акивы. Позднее в этот же день ушел из жизни его величайший ученик рабби Шимон бар Йохай.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История праздника Лаг ба-Омер

Празднование Лаг ба-Омера неразрывно связано с понятием «отсчет Омера». Это устный счет 49 дней (или 7 недель) между праздниками Песах и Шавуот, то есть Исхода из Египта и дарования Торы.

Семь недель были временем духовной подготовки к принятию законов Торы, временем освобождения от египетской скверны. Считается, что в каждый из 49 дней верующий освобождается от какого-либо недостатка и к 50-му дню, дню дарования Торы, достигает нравственной чистоты.

Праздник Лаг ба-Омер это переломная точка в счете Омера, так как именно в это срединное время верующий может начать сомневаться в истинности своего духовного пути. И свет этого праздника становится для человека своеобразным маяком, ведущим его в темноте мира к внутренней свободе, то есть в символическом смысле позволяет уйти из «внутреннего Египта» и дойти до получения «своей Торы».

Путь к внутреннему освобождению и получению «своей Торы» невозможно пройти, не научившись любить ближнего как самого себя. Без следования этому правилу невозможна жизнь человека.

Про это нам напоминает легенда о трагических смертях учеников рабби Акивы, которые умирали из-за несоблюдения заповеди «Ахават Исраэль» – любви к ближнему. Всего погибло 24 000 учеников праведника. Череда смертей прервалась в день Лаг ба-Омера. Одним из выживших был ученик рабби Акивы рабби Шимон Бар Йохай, с жизнью и смертью которого также неразрывно связан Лаг ба-Омер.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему на Лаг ба-Омер принято зажигать костры?

Согласно традиции, этот праздник неразрывно связан с ключевыми событиями в жизни рабби Шимона бар Йохая. Так, в этот день он официально стал раввином, затем последовательно на этот же день пришлась дата его свадьбы, а затем смерти.

Согласно книге «Зоар», в день смерти рабби Шимона бар Йохая его дом был объят огнем. В память об этом огне принято зажигать костры. Главный, самый большой костер зажигают на крыше здания, которое построено над его могилой в местности Мейрон. В пламя бросают записки молитвами и личными просьбами и пожеланиями.

Уход из жизни рабби Шимона бар Йохая была кульминацией всей жизни праведника, и, согласно каббалистической традиции, после смерти его душа поднялась на небо и слилась с высшими мирами. Это считается своеобразной свадьбой. Отсюда и ведет свое начало традиция устраивать праздничные торжества, подобные свадебным.

Также в день празднования Лаг ба-Омера в Мейрон привозят детей, которым исполнилось три года – возраст, когда детям впервые стригут волосы. Здесь проходит церемония «Халаке», когда ребенку стригут волосы, оставляя пряди волос на висках. Эта церемония также сопровождается пением танцами и угощением гостей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему на Лаг ба-Омер принято стрелять из лука?

Согласно каббалистической традиции, лук символизирует радугу, которая возвестила об окончании Всемирного потопа и стала символом примирения человека и Всевышнего.

По словам иудейских мудрецов, при жизни рабби Шимона бар Йохая, радуга ни разу не появлялась, так как праведность была столь велика, что ее хватало для искупления грехов всего поколения, поэтому его современникам не требовался знак милосердия Всевышнего.

В наши дни в память о времени жизни рабби школьники готовят лук и стрелы, а затем устраивают соревнования по стрельбе из лука.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Символический смысл праздника Лаг ба-Омер

Символическим значением этого праздника является объединение всей еврейской нации. Так, центральной заповедью иудаизма является необходимость совместных собраний всех евреев в Иерусалиме в дни трех важнейших праздников Песах, Шавот и Суккот, однако сейчас есть тенденция замыкания верующих в своем городе или районе.

Уникальность Лаг ба-Омера в том, что он универсален для всех: его отмечают, собираясь вместе, религиозные и нерелигиозные евреи, ашкеназы, сефарды, харедим и другие общины.

Праздничные поздравления

В этот день принято желать счастья, процветания, достижения целей и исполнения желаний. Лаг ба-Омер самеах!