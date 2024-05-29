Сегодня стартует Евро-2024. Кто может рассчитывать на успех?

Андрей Корнеев

Сегодня матчем Германия-Шотландия стартует ЕВРО-2024. Главное футбольное событие года ожидается болельщиками с надеждой на закрученную интригу, неожиданные результаты и красивую игру. Судя по событиям последних месяцев, явного фаворита на Евро не будет. Примерно 7-8 команд могут едва ли не в равной степени рассчитывать на успех.

Подобный расклад подтверждается букмекерами – пять сборных

Англия

Франция

Германия

Испания

Португалия

оцениваются с очень близкими коэффициентами.

Италия, Бельгия и Нидерланды отстают, но отрыв не столь значителен.

Ажиотажа добавили результаты последних перед чемпионатом контрольных матчей. Понятно, что топ команды не стремились раскрыть все карты и берегли игроков от травм (поляки в итоге не сберегли), но впечатления от уровня готовности фаворитов были разные.

Англия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У главных претендентов на чемпионство – Англии и Испании одна общая проблема – исключительно сильная линия атаки (один Кейн чего стоит) и проблемы в защите. У англичан она усугубляется отсутствием вратаря мирового уровня и травмой ключевого игрока обороны Харри Магуайра. Однако значительное число экспертов ставит именно на Англию.

Испания

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Качество игры испанцев будет в значительной степени зависеть от готовности Родри. В минувшем сезоне он сыграл за "Манчестер Сити" 50 матчей, забил девять мячей и отдал 14 голевых передач. Игрок "Сити" провел отличный сезон в АПЛ и готов продлить линейку титулов на Евро. Смогут ли поддержать его товарищи по команде, учитывая, что линию обороны сборной Испании не критикует только ленивый? Вопросы вызывает и вариативность игры в атаке. Ставка на одного из сильнейших форвардов мира Морату вполне понятна, ну, а если у бомбардира игра не пойдет?

Германия

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная Германии в канун чемпионата предстала прежней "машиной". Домашний ЕВРО словно придал Бундесманшафт дополнительные силы. Наконец-то удалось собрать команду, которую отличает сплав молодости и опыта. Про опыт это Йозуа Киммих, Тони Кроос, неувядающий Томас Мюллер. И конечно 38-и летний вратарь Мануэль Нойер. За энергию и задор отвечают Флориан Виртц, Джамал Мусиала, Макс Байер. Загвоздка в тренере.

Фигура Нагельсманна не вызывает энтузиазма ни у специалистов, ни у многих болельщиков. Стремление к модным пальто и развлечениям добавляют ему популярности в социальных сетях, но некоторые чисто футбольные решения представляются столь странными, что возникает ощущение – хайп доминирует. В свое время спортивный редактор издания The Independent Мигель Дилэйни написал по этому поводу:

Теория: если тренер одевается чересчур стильно на матч, то его команде ничего не нужно. Для них праздник уже оказаться здесь.

Франция

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сборная Франции собрала мощный и сбалансированный состав во главе с Килианом Мбаппе. Не будет преувеличением сказать, что на чемпионат прибыло две равноценные команды, составленные из игроков самого высокого уровня. Эксперты констатируют, что главной проблемой французов на ЕВРО могут оказаться только они сами, точнее, чрезмерная уверенность в собственных силах. Мбаппе заранее настраивает своих партнеров:

Буду честен, я хочу выиграть Евро. Я выигрывал чемпионат мира, Лигу наций. После всего, чего я добился со сборной, это единственный трофей, которого мне не хватает. Я действительно хочу выиграть его. Это мой первый турнир в качестве капитана, так что для меня это действительно важно.

Похвально, но посмотрим, какое влияние на настроение партнеров окажут эти мобилизационные речи.

Португалия

Португалия с великим Роналду числится одним из фаворитов, но, скажем так, фаворитом теневым. Роналду, Фернандешу Бернарду Силву и Рафаэла Леау способны противостоять сопернику любого уровня. У сборной отличный вратарь Кошта, так что беспокоиться о последнем рубеже, вроде как не стоит. Видно, что команда "на ходу", хорошо мотивирована. Роналду утверждает, "теперь мы твердо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро". Оценим в дальнейшем, насколько эта уверенность трансформируется в результат.

Рискну дать свой прогноз – победителем станет сборная Франции. Главным конкурентом англичане. Впрочем, любая из команд, приехавших на главное футбольное событие года, может "выстрелить". Уверен, нас ждет много сенсационных результатов. Но, прежде всего, пусть победит красивый футбол.