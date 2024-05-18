Евро-2024 в России будут транслировать сразу две платформы

Чемпионат Европы в Германии стартует через две недели. Российские любители футбола смогут посмотреть его сразу на двух платформах.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года можно будет посмотреть в России сразу на двух платформах – Okko и "Матч ТВ". Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте "Матч ТВ".

В свою очередь, гендиректор Okko отметил, что матчи Евро впервые будут одновременно транслироваться на двух платформах.

"Впервые чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнерство Okko и "Матч ТВ" – знаковый момент для истории спортивных трансляций"

– Сергей Шишкин

Он подчеркнул, что российские зрители увидят континентальное первенство, несмотря на ряд действующих ограничений со стороны зарубежных правообладателей.

"На рынке медиаправ сейчас существует ряд ограничений со стороны зарубежных правообладателей, но в этом году российские зрители смогут посмотреть чемпионат Европы по футболу. Сегодня мы с уверенностью говорим, что любые сложности можно уладить, если у сторон есть общая глобальная цель"

– представитель Okko

Напомним, в Евро-2024 примут участие 24 сборные. Турнир стартует в Германии 14 июня, а завершится – 14 июля.