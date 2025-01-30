Рамадан 2025: самые главные вопросы и ответы о священном месяце мусульман

До начала месяца Рамадан остается не так много времени. Мусульмане продолжают подготавливаться к священным 30 дням, которых они с нетерпением ждали весь год. Первый день Рамадана в 2025 году выпадает на 28 февраля.
Рамадан или Рамазан: как правильно?
В литературе и интернете часто встречаются два названия священного месяца – Рамадан и Рамазан. Оба варианта не противоречат значению и считаются правильными.
Но надо сказать, что классическим вариантом принято считать арабский с буквой "д" в середине слова. Что касается варианта через букву "з", то он имеет тюркское происхождение.
В странах арабского мира чаще всего произносят Рамадан. Название "Рамазан" используют в Азербайджане, Турции, странах Средней Азии, Иране, а также в российских регионах Татарстане и Башкортостане.
Кто может не держать пост в месяц Рамадан?
Пост в месяц Рамадан – один из пяти столпов в исламе и обязанность всех мусульман. Однако в религии есть категория людей, которые освобождаются от воздержания.
Так, пост в месяц Рамадан могут не соблюдать дети до 13 лет, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также пожилые и больные люди. При чем к больным относятся страдающие болезнями не только ЖКТ, но и психики.
Стоит добавить, что временно освобожденные от обязательного поста должны возместить его до начала следующего Рамадана: то есть верующему нужно будет поститься столько дней, сколько он пропустил.
Как мусульмане держат пост в Рамадан?
Пост в священный месяц Рамадан заключается в отказе от еды и питья от рассвета до захода солнца. Помимо этого, в дневное время суток запрещена интимная близость. После заката все это становится дозволенным.
У последователей ислама в период месяца Рамадан есть два приема пищи: предрассветный (сухур) и вечерний (ифтар). Сухур принято совершать до восхода солнца, а ифтар – после захода.
Вечернее разговение лучше всего начать со стакана воды или сока и фиников. Кроме того, во время поста лучше отказаться от соленой и жирной пищи, а также быстрого питания.
Все эти блюда лучше заменить на фрукты и овощи, продукты с высоким содержанием белка, а также сложные углеводы. Рекомендуется потреблять и молочную продукцию.
Что нарушает пост в Рамадан?
Помимо сознательного потребления пищи в месяц Рамадан в дневное время суток, пост нарушают проглатывание зубной пасты или жидкости при полоскании рта.
Пост также нарушается в случае специального приступа рвоты, проглатывания любой мокроты во рту, а также намеренного вдыхания дыма табачных и никотиновых изделий.
Кроме того, мусульманам нельзя проглатывать пищу, застрявшую между зубами, использовать медицинские ингаляторы, капли для носа, таблетки. Все эти действия тоже нарушают пост.
Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году?
В 2025 году священный месяц Рамадан наступит вечером 28 февраля. Соблюдать обязательный пост последователи ислама начнут на следующий день, 1 марта.
Месяц Рамадан продлится до 29 марта, а на следующий день, 30 марта, мусульмане отпразднуют Ураза-байрам. Стоит добавить, что окончательные даты будут известны ближе к празднику.
Что такое Рамадан?
Рамадан – девятый месяц исламского лунного календаря. Он является священным для мусульман, поскольку в дни этого месяца был ниспослан Коран.
На протяжении всего месяца Рамадан последователи ислама соблюдают обязательный ежедневный пост – уразу. Отсюда следуют выражения, которые используют жители некоторых российских регионов во время поста:
- "держать уразу" – соблюдать пост в месяц Рамадан;
- "отпустить уразу" – совершить разговение, закончить пост.