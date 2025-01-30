Рамадан 2025: самые главные вопросы и ответы о священном месяце мусульман

Священный для мусульман месяц Рамадан наступит 28 февраля. Кто может не держать пост в Рамадан? Как правильно говорить: Рамадан или Рамазан? Как постятся мусульмане? Что нарушает пост в Рамадан? Что означает выражение "держать уразу"?

До начала месяца Рамадан остается не так много времени. Мусульмане продолжают подготавливаться к священным 30 дням, которых они с нетерпением ждали весь год. Первый день Рамадана в 2025 году выпадает на 28 февраля.

Рамадан или Рамазан: как правильно?

В литературе и интернете часто встречаются два названия священного месяца – Рамадан и Рамазан. Оба варианта не противоречат значению и считаются правильными.

Но надо сказать, что классическим вариантом принято считать арабский с буквой "д" в середине слова. Что касается варианта через букву "з", то он имеет тюркское происхождение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В странах арабского мира чаще всего произносят Рамадан. Название "Рамазан" используют в Азербайджане, Турции, странах Средней Азии, Иране, а также в российских регионах Татарстане и Башкортостане.

Кто может не держать пост в месяц Рамадан?

Пост в месяц Рамадан – один из пяти столпов в исламе и обязанность всех мусульман. Однако в религии есть категория людей, которые освобождаются от воздержания.

Так, пост в месяц Рамадан могут не соблюдать дети до 13 лет, путешественники, беременные и кормящие женщины, а также пожилые и больные люди. При чем к больным относятся страдающие болезнями не только ЖКТ, но и психики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что временно освобожденные от обязательного поста должны возместить его до начала следующего Рамадана: то есть верующему нужно будет поститься столько дней, сколько он пропустил.

Как мусульмане держат пост в Рамадан?

Пост в священный месяц Рамадан заключается в отказе от еды и питья от рассвета до захода солнца. Помимо этого, в дневное время суток запрещена интимная близость. После заката все это становится дозволенным.

У последователей ислама в период месяца Рамадан есть два приема пищи: предрассветный (сухур) и вечерний (ифтар). Сухур принято совершать до восхода солнца, а ифтар – после захода.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вечернее разговение лучше всего начать со стакана воды или сока и фиников. Кроме того, во время поста лучше отказаться от соленой и жирной пищи, а также быстрого питания.

Все эти блюда лучше заменить на фрукты и овощи, продукты с высоким содержанием белка, а также сложные углеводы. Рекомендуется потреблять и молочную продукцию.

Что нарушает пост в Рамадан?

Помимо сознательного потребления пищи в месяц Рамадан в дневное время суток, пост нарушают проглатывание зубной пасты или жидкости при полоскании рта.

Пост также нарушается в случае специального приступа рвоты, проглатывания любой мокроты во рту, а также намеренного вдыхания дыма табачных и никотиновых изделий.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, мусульманам нельзя проглатывать пищу, застрявшую между зубами, использовать медицинские ингаляторы, капли для носа, таблетки. Все эти действия тоже нарушают пост.

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году?

В 2025 году священный месяц Рамадан наступит вечером 28 февраля. Соблюдать обязательный пост последователи ислама начнут на следующий день, 1 марта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Месяц Рамадан продлится до 29 марта, а на следующий день, 30 марта, мусульмане отпразднуют Ураза-байрам. Стоит добавить, что окончательные даты будут известны ближе к празднику.

Что такое Рамадан?

Рамадан – девятый месяц исламского лунного календаря. Он является священным для мусульман, поскольку в дни этого месяца был ниспослан Коран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На протяжении всего месяца Рамадан последователи ислама соблюдают обязательный ежедневный пост – уразу. Отсюда следуют выражения, которые используют жители некоторых российских регионов во время поста:

"держать уразу" – соблюдать пост в месяц Рамадан;

"отпустить уразу" – совершить разговение, закончить пост.