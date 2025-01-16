Календарь Рамадана 2025 в Москве: начало и конец, расписание намазов

В течение месяца Рамадан мусульмане соблюдают обязательный пост. Когда начнется и закончится месяц Рамадан в 2025 году? Расписание намазов, сухура и ифтара в 2025 году.

Начало месяца Рамадан стремительно приближается. В 2025 году священный для мусульман месяц начнется в самом конце февраля и завершится в марте.

Начало и конец Рамадана в 2025 году

Священный для мусульман месяц Рамадан в 2025 году наступит с заходом солнца вечером 28 февраля. На следующий же день, 1 марта, мусульмане начнут соблюдать обязательный пост.

Стоит добавить, что вечером 28 февраля состоится первый в рамках месяца Рамадан таравих – желательная молитва, совершающаяся после пятого ночного намаза Иша.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершится месяц Рамадан вечером 29 марта. Его окончание ознаменует наступление праздника Ураза-байрам. Основные праздничные мероприятия будут совершаться уже 30 числа.

Расписание поста в Рамадан 2025

День поста - дата - Фаджр (сухур) - Зухр - Аср (Шафи) - Магриб (ифтар) - Иша, Тара­вих. Время московское

1 день - 1 марта - 5:16 - 12:44 - 15:25 - 18:06 - 20:02;

2 день - 2 марта - 5:13 - 12:44 - 15:27 - 18:08 - 20:04;

3 день - 3 марта - 5:10 - 12:43 - 15:28 - 18:10 - 20:06;

4 день - 4 марта - 5:08 - 12:43 - 15:30 - 18:13 - 20:08;

5 день - 5 марта - 5:05 - 12:43 - 15:31 - 18:15 - 20:11;

6 день - 6 марта - 5:03 - 12:43 - 15:33 - 18:17 - 20:13;

7 день - 7 марта - 5:00 - 12:43 - 15:34 - 18:19 - 20:15;

8 день - 8 марта - 4:57 - 12:42 - 15:36 - 18:21 - 20:17;

9 день - 9 марта - 4:55 - 12:42 - 15:37 - 18:23 - 20:19;

10 день - 10 марта - 4:52 - 12:42 - 15:38 - 18:25 - 20:22;

11 день - 11 марта - 4:49 - 12:41 - 15:40 - 18:27 - 20:24;

12 день - 12 марта - 4:46 - 12:41 - 15:41 - 18:29 - 20:26;

13 день - 13 марта - 4:43 - 12:41 - 15:43 - 18:31 - 20:28;

14 день - 14 марта - 4:40 - 12:41 - 15:44 - 18:33 - 20:31;

15 день - 15 марта - 4:38 - 12:40 - 15:45 - 18:35 - 20:33;

16 день - 16 марта - 4:35 - 12:40 - 15:47 - 18:37 - 20:35;

17 день - 17 марта - 4:32 - 12:40 - 15:48 - 18:39 - 20:38;

18 день - 18 марта - 4:29 - 12:40 - 15:49 - 18:41 - 20:40;

19 день - 19 марта - 4:26 - 12:39 - 15:50 - 18:43 - 20:42;

20 день - 20 марта - 4:23 - 12:39 - 15:52 - 18:45 - 20:45;

21 день - 21 марта - 4:19 - 12:39 - 15:53 - 18:47 - 20:47;

22 день - 22 марта - 4:16 - 12:38 - 15:54 - 18:49 - 20:50;

23 день – 23 марта - 4:13 - 12:38 - 15:55 - 18:52 - 20:52;

24 день – 24 марта - 4:10 - 12:38 - 15:57 - 18:54 - 20:55;

25 день – 25 марта - 4:07 - 12:37 - 15:58 - 18:56 - 20:57;

26 день – 26 марта - 4:04 - 12:37 - 15:59 - 18:58 - 21:00;

27 день – 27 марта - 4:00 - 12:37 - 16:00 - 19:00 - 21:02 (Ночь предопределения);

28 день – 28 марта - 3:57 - 12:37 - 16:01 - 19:02 - 21:05;

29 день – 29 марта - 3:54 - 12:36 - 16:03 - 19:04 - 21:08;

30 день – 30 марта - 3:50 - 12:36 - 16:04 - 19:06 - 21:10.

Пост в месяц Рамадан

На протяжении всего священного месяца Рамадан мусульмане соблюдают обязательный пост. Он заключается в отказе от пищи и жидкости в дневное время суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У последователей ислама на период Рамадана есть два трапезы – сухур и ифтар. Сухур – это прием пищи перед восходом солнца, а ифтар – вечернее разговение.

Ночь аль-Кадр в 2025 году

Самая важная ночь для всех мусульман – Ночь аль-Кадр (Ночь предопределения) – приходится на 27 день месяца Рамадан. Эта ночь превосходит все другие ночи в исламском календаре и является значимой для верующих. В 2025 году Ночь предопределения пройдет с 26 на 27 марта.