Вестник Кавказа

Календарь Рамадана 2025 в Москве: начало и конец, расписание намазов

Мурад Устаров
Мечеть Кул-Шариф в Казани
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В течение месяца Рамадан мусульмане соблюдают обязательный пост. Когда начнется и закончится месяц Рамадан в 2025 году? Расписание намазов, сухура и ифтара в 2025 году.

Начало месяца Рамадан стремительно приближается. В 2025 году священный для мусульман месяц начнется в самом конце февраля и завершится в марте.

Начало и конец Рамадана в 2025 году

Священный для мусульман месяц Рамадан в 2025 году наступит с заходом солнца вечером 28 февраля. На следующий же день, 1 марта, мусульмане начнут соблюдать обязательный пост.

Стоит добавить, что вечером 28 февраля состоится первый в рамках месяца Рамадан таравих – желательная молитва, совершающаяся после пятого ночного намаза Иша.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Завершится месяц Рамадан вечером 29 марта. Его окончание ознаменует наступление праздника Ураза-байрам. Основные праздничные мероприятия будут совершаться уже 30 числа.

Расписание поста в Рамадан 2025

День поста - дата - Фаджр (сухур) - Зухр - Аср (Шафи) - Магриб (ифтар) - Иша, Тара­вих. Время московское 

  • 1 день - 1 марта - 5:16 - 12:44 - 15:25 - 18:06 - 20:02; 
  • 2 день - 2 марта - 5:13 - 12:44 - 15:27 - 18:08 - 20:04; 
  • 3 день - 3 марта - 5:10 - 12:43 - 15:28 - 18:10 - 20:06; 
  • 4 день - 4 марта - 5:08 - 12:43 - 15:30 - 18:13 - 20:08; 
  • 5 день - 5 марта - 5:05 - 12:43 - 15:31 - 18:15 - 20:11; 
  • 6 день - 6 марта - 5:03 - 12:43 - 15:33 - 18:17 - 20:13; 
  • 7 день - 7 марта - 5:00 - 12:43 - 15:34 - 18:19 - 20:15; 
  • 8 день - 8 марта - 4:57 - 12:42 - 15:36 - 18:21 - 20:17; 
  • 9 день - 9 марта - 4:55 - 12:42 - 15:37 - 18:23 - 20:19; 
  • 10 день - 10 марта - 4:52 - 12:42 - 15:38 - 18:25 - 20:22; 
  • 11 день - 11 марта - 4:49 - 12:41 - 15:40 - 18:27 - 20:24; 
  • 12 день - 12 марта - 4:46 - 12:41 - 15:41 - 18:29 - 20:26; 
  • 13 день - 13 марта - 4:43 - 12:41 - 15:43 - 18:31 - 20:28; 
  • 14 день - 14 марта - 4:40 - 12:41 - 15:44 - 18:33 - 20:31; 
  • 15 день - 15 марта - 4:38 - 12:40 - 15:45 - 18:35 - 20:33; 
  • 16 день - 16 марта - 4:35 - 12:40 - 15:47 - 18:37 - 20:35; 
  • 17 день - 17 марта - 4:32 - 12:40 - 15:48 - 18:39 - 20:38; 
  • 18 день - 18 марта - 4:29 - 12:40 - 15:49 - 18:41 - 20:40; 
  • 19 день - 19 марта - 4:26 - 12:39 - 15:50 - 18:43 - 20:42; 
  • 20 день - 20 марта - 4:23 - 12:39 - 15:52 - 18:45 - 20:45; 
  • 21 день - 21 марта - 4:19 - 12:39 - 15:53 - 18:47 - 20:47; 
  • 22 день - 22 марта - 4:16 - 12:38 - 15:54 - 18:49 - 20:50; 
  • 23 день – 23 марта - 4:13 - 12:38 - 15:55 - 18:52 - 20:52; 
  • 24 день – 24 марта - 4:10 - 12:38 - 15:57 - 18:54 - 20:55; 
  • 25 день – 25 марта - 4:07 - 12:37 - 15:58 - 18:56 - 20:57; 
  • 26 день – 26 марта - 4:04 - 12:37 - 15:59 - 18:58 - 21:00; 
  • 27 день – 27 марта - 4:00 - 12:37 - 16:00 - 19:00 - 21:02 (Ночь предопределения); 
  • 28 день – 28 марта - 3:57 - 12:37 - 16:01 - 19:02 - 21:05; 
  • 29 день – 29 марта - 3:54 - 12:36 - 16:03 - 19:04 - 21:08; 
  • 30 день – 30 марта - 3:50 - 12:36 - 16:04 - 19:06 - 21:10.

Пост в месяц Рамадан

На протяжении всего священного месяца Рамадан мусульмане соблюдают обязательный пост. Он заключается в отказе от пищи и жидкости в дневное время суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У последователей ислама на период Рамадана есть два трапезы – сухур и ифтар. Сухур – это прием пищи перед восходом солнца, а ифтар – вечернее разговение.

Ночь аль-Кадр в 2025 году

Самая важная ночь для всех мусульман – Ночь аль-Кадр (Ночь предопределения) – приходится на 27 день месяца Рамадан. Эта ночь превосходит все другие ночи в исламском календаре и является значимой для верующих. В 2025 году Ночь предопределения пройдет с 26 на 27 марта.

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