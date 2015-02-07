Профессия – режиссер: Джаннет Селимова

Джаннет Селимова руководила тремя бакинскими театрами, ставила спектакли в других театрах. Но в режиссуру она пришла не сразу – сначала окончила филфак Азербайджанского университета. Расскажем, где и у кого училась Селимова, какие спектакли ставила и какой театр создала вместе со своими студентами.

Когда Джаннет Селимова стала интересоваться театром?

Джаннет Селимова родилась 20 января 1940 года в Баку. Ее отец – Алибек Селимов окончил Азербайджанский институт нефти и химии, был известным инженером-химиком. Мама – Анна Коренман – выпускница Азербайджанского медицинского института, стала отоларингологом. Детство Джаннет пришлось на военные и послевоенные годы, и это время режиссер вспоминает как "ужасное, черное, темное, очень безрадостное".

Она увлеклась художественной литературой и театром, это была, по словам Селимовой, "возможность побега от реальности". Джаннет любила устраивать домашние представления: например, вдвоем с подругой она разыгрывала "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго. А еще девочке очень нравились радиоспектакли с участием Марии Бабановой и Николая Литвинова. Эти постановки "питали воображение, учили уму-разуму и, как оказалось, помогли выбрать профессию", отмечает режиссер. Когда в Баку на гастроли приезжали московские театры, Джаннет ходила на все спектакли, а став старшеклассницей, записалась в школьный драматический кружок.

Я иной жизни уже не мыслила и начала читать Станиславского, серьезно увлекаться театром

– Селимова.

Родители к ее выбору отнеслись сдержанно. Отец "считал химию наукой всех наук", старался заинтересовать ею дочь, надеялся, что Джаннет пойдет по его стопам, а мама хотела, чтобы она стала врачом.

Где и у кого училась Селимова?

После школы Джаннет, чтобы не огорчать родителей, поступила на филологический факультет Азербайджанского государственного университета, но от своей мечты не отказалась и организовала самодеятельный театр. В 1962 году Селимова получила диплом с отличием и сразу уехала поступать на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Ее курсом руководил известный режиссер и педагог Рафаил Суслович, а занятия по актерскому мастерству вел Иван Савельев, который еще в 1920-х годах был одним из ведущих актеров театра Всеволода Мейерхольда. Среди преподавателей была и Роза Сирота, которую называли "правой рукой" тогдашнего главного режиссера БДТ Георгия Товстоногова.

Роза интуитивно видела актера, точно определяла его самочувствие и болевые точки. Она многому меня научила

– Селимова.

Великой школой она называет постановки Товстоногова, спектакли, созданные в Театре имени Ленсовета Игорем Владимировым с Алисой Фрейндлих в главных ролях, и режиссерские работы Николая Акимова в Театре комедии.

Селимова – режиссер

В 1967 году после окончания института Селимова вернулась в Баку и стала режиссером, а в 1981-1992 годах главным режиссером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На этой сцене она ставила русскую классику ("Преступление и наказание" и "Идиота" Федора Достоевского, "Дядю Ваню" и "Иванова" Антона Чехова), пьесы азербайджанских авторов ("Шейха Санана" Гусейна Джавида, "В хрустальном дворце" Ильяса Эфендиева), произведения зарубежных драматургов ("Хозяйку гостиницы" Карло Гольдони, "Мамашу Кураж и ее детей" Бертольта Брехта). Эти спектакли театр с успехом показывал на гастролях в Москве, Ленинграде, Иркутске и других городах.

В 1992 году Селимова возглавила Азербайджанский государственный музыкальный театр.

Когда пришлось погрузиться в этот беззаботный мир, меня будто по голове ударило: театр – это же праздник. Праздник! Надо любить людей и дарить им радость. Я очень загорелась

– режиссер.

Среди созданных ею спектаклей – музыкальная комедия Узеира Гаджибекова "Не та, так эта", почти все оперетты Имре Кальмана и Франца Легара, "Маленький принц" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери. А в Азербайджанском государственном театре оперы и балета Селимова поставила "Паяцев" Руджеро Леонкавалло, "Богему" Джакомо Пуччини и "Травиату" Джузеппе Верди.

© Фото: Лола Мусаева

Много лет режиссер сотрудничала с Азербайджанским государственным театром юного зрителя. Так в репертуаре ТЮЗа появились спектакли "Мой белый голубь" по пьесе Тамары Велиевой, "Гейчек Фатма" по мотивам азербайджанской сказки, "Мсье Жордан и дервиш Мастали шах" Мирзы Фатали Ахундова, "Ричард III" Уильяма Шекспира, "Истории села Бузовны" по произведениям народного писателя Азербайджана Эльчина.

Селимова – педагог

Много лет режиссер преподает в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. В 1991 году на базе своего курса профессор Селимова создала Бакинский камерный театр и стала его художественным руководителем.

Камерный – потому что площадка была небольшая и курс небольшой. И это стало самым счастливым временем в моей жизни

– народная артистка Азербайджана.

В Камерном театре она ставила пьесы Мирзы Фатали Ахундова, Джафара Джаббарлы, других азербайджанских классиков и современных драматургов, "В ожидании Годо" Сэмюэла Беккета, "Лису и виноград" Гильерми Фигейреду. С этими спектаклями труппа выступала в Иране, Турции, России, Беларуси.

© Фото: science.gov.az

Как Селимова вспоминает своего двоюродного брата Лютфи Заде?

Селимова – двоюродная сестра всемирно известного ученого, профессора Калифорнийского университета Лютфи Заде – родными сестрами были их мамы. Впервые они увиделись в середине 1990-х в Анталье, за этой встречей последовали другие: в 2008 году, когда Лютфи Заде приезжал в Баку, потом Селимова гостила у него в США.

Я принимала участие в торжествах по случаю 90-летнего юбилея Лютфи Заде в Сан-Франциско, в Германии, присутствовала на конференциях, посвященных его научной деятельности, где он, представьте, в свои 90 лет выступал с долгими и подробными докладами, а я не переставала удивляться неиссякаемой энергии этого человека

– Селимова.