Вестник Кавказа

Замдиректора Русдрамтеатра Ильхам Мамедов получил награду МИД России

Замдиректора Русдрамтеатра Ильхам Мамедов получил награду МИД России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Заместитель директора Русского драматического театра в Баку Ильхам Мамедов получил награду за укрепление межкультурных связей с Россией. Указ о награждении был подписан главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов вручил замдиректору Русдрамтеатра Ильхаму Мамедову нагрудный знак МИД России "За взаимодействие". 

Представитель руководства известного театра в Баку поблагодарил за высокую оценку его компетенций в культурной сфере российское дипведомство.  

Отметим, что знак "За взаимодействие" могут получить граждане РФ и иностранцы за вклад в развитие межкультурного диалога и дружественных связей между странами.

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