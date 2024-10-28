Замдиректора Русдрамтеатра Ильхам Мамедов получил награду МИД России

Заместитель директора Русского драматического театра в Баку Ильхам Мамедов получил награду за укрепление межкультурных связей с Россией. Указ о награждении был подписан главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов вручил замдиректору Русдрамтеатра Ильхаму Мамедову нагрудный знак МИД России "За взаимодействие".
Представитель руководства известного театра в Баку поблагодарил за высокую оценку его компетенций в культурной сфере российское дипведомство.
Отметим, что знак "За взаимодействие" могут получить граждане РФ и иностранцы за вклад в развитие межкультурного диалога и дружественных связей между странами.