Как создавался Бакинский театр марионеток?

История Бакинского театра марионеток, созданного режиссером Тарланом Горчу, началась в 1988 году, а первым спектаклем стал "Аршин мал алан" по мотивам знаменитой оперетты Узеира Гаджибекова. Расскажем об историческом здании, которое стало домом для театра, и о постановках, которые идут на его сцене.

Как появилась идея Бакинского театра марионеток?

В 1985 году молодой режиссер и художник Тарлан Горчу представил свой спектакль на Закавказском фестивале кукольных театров в Тбилиси. Тогда же он побывал в Театре марионеток, который создал известный грузинский сценарист, режиссер и художник Резо Габриадзе, и увиденное произвело на Горчу большое впечатление.

Я понял, что нашел театр своей мечты, понял, что хочу заниматься именно марионетками

— режиссер.

Творческими ориентирами для него стали итальянский театр марионеток "Карло Колла и сыновья", репертуар которого составляют классические музыкальные спектакли, и Зальцбургский театр марионеток, который известен своими постановками пяти самых популярных опер Моцарта: "Волшебная флейта", "Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", "Похищение из сераля" и "Так поступают все".

Как создавался первый спектакль?

В качестве первой постановки Горчу выбрал оперетту Узеира Гаджибекова "Аршин мал алан", а официально Театр марионеток был учрежден 20 апреля 1988 года при Союзе театральных деятелей Азербайджана. Работа над спектаклем продолжалась несколько лет: создавались марионетки и декорации, шла подготовка актеров.

Постановка марионеточного спектакля — тонкое инженерное дело

— Горчу.

Режиссер придумал роль ведущей, которая рассказывает не только о самой оперетте и ее авторе, но и о жизни и театрах Баку начала ХХ века, о положении женщин того времени; а вокальные партии записали народные артисты Азербайджана Хураман Касимова и Ильгар Мурадов и другие известные исполнители. По словам режиссера, спектакль получился "легкий и даже немного бытовой, в нем очень много юмора".

Премьера "Аршин мал алана" состоялась в августе 1990 года во Франции в рамках Дней азербайджанской культуры, а потом этот спектакль показывали в США, Польше, Германии и Швейцарии.

Как театр получил собственное здание?

В конце 1980-х решено было передать театру особняк, построенный в 1880 году в Ичеришехер — историческом центре Баку. Сначала здание принадлежало знатному купеческому роду Салимхановых, а в советское время стало частью жилого фонда города. Однако дому, сильно пострадавшему от пожара, требовалась серьезная реконструкция.

Поэтому мы кочевали из одного арендованного помещения в другое. У нас было 12 ящиков, куда мы складывали весь реквизит, и распаковывали все это добро за неделю-две до гастролей. Репетировали, потом снова собирали и отправляли багажом в ту страну, где были намечены очередные гастроли

— Горчу.

Восстанавливать старинное здание начали в 2013 году, когда театр был включен в структуру администрации государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Очень важно было "сберечь старые камни, арки", сохранили даже колодец, "чтобы человек понимал, что находится в старинном бакинском доме", поясняет режиссер.

А параллельно шла работа над новым спектаклем: на сей раз Горчу выбрал еще одно произведение Узеира Гаджибекова — оперу "Лейли и Меджнун". Музыкальную адаптацию специально для этой постановки сделал известный джазовый пианист и композитор Салман Гамбаров, а вокальные партии записали народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов и другие исполнители мугамов.

Открытие театра состоялось 24 декабря 2016 года, и уже через несколько дней, 28 декабря, на его сцене впервые показали "Лейли и Меджнуна".

В 2018-м создатель и художественный руководитель театра стал заслуженным деятелем искусств Азербайджана, а в прошлом году труппа отметила свое 35-летие. Артисты по-прежнему гастролируют в разных странах. Так, летом нынешнего года они показали "Аршин мал алана" на V международном фестивале театров кукол "Шомбай-fest – 2024" в Казани и получили специальный диплом "За верность искусству играющих кукол".

Что в планах театра?

Рассказывая о спектаклях, которые он хотел бы поставить, Горчу отмечает, что все планы "связаны с расширением жанрового начала", и напоминает, что в репертуаре театра уже есть комедия ("Аршин мал алан") и трагедия ("Лейли и Меджнун").

Сейчас я хочу поставить нечто среднее — более динамичное и обязательно со счастливым финалом. Выбор пал на сюжет дастана "Ашиг Гариб". Выдержанную в мугамной эстетике оперу на этот сюжет, как известно, написал в 1916 году композитор Зульфугар Гаджибеков

— художественный руководитель театра.

Есть у него и другие задумки: постановка еще одной оперетты Узеира Гаджибекова — "Не та, так эта" и даже обращение к опере. Режиссер признается, что ему "очень нравится богатая фактура оперы Моцарта "Похищение из сераля"", в которой есть "гарем турецкого султана, похищение испанской красавицы, восточные мотивы и колорит". А еще он хотел бы поставить "чисто драматическое произведение", такое, например, как чеховские "Три сестры".