Актриса из Ставрополя получила награду международного фестиваля

Талант актрисы из Ставрополя Светланы Гниденко был высоко оценен жюри крупного театрального фестиваля «Пермская фантасмагория». Актрисе вручили приз за роль в спектакле "Шинель".

Актриса Светлана Гниденко, представляющая театр кукол в Ставрополе, была отмечена призом международного фестиваля «Пермская фантасмагория», передали в пресс-службе Министерства культуры Ставрополья.

Фестиваль, прошедший в Перми, вызвал огромный интерес у театральных трупп не только из России, но и из других стран. Так, свои спектакли представили актеры из Сербии, Японии, Ирана, Армении и других стран.

На конкурсе оценивались постановки по произведениям Булгакова, Гоголя, Достоевского и других классиков.

Отметим, что Ставропольский краевой театр кукол начал работу в 1936 году. Здание театра было открыто после реконструкции в 2021 году.