На Ставрополье определили самую высокую гору региона

На Ставрополье провели подсчеты высоты горы Университетская. На вершине установили памятный знак.

Гора Университетская признана самой высокой в Ставропольском крае. Ученые провели подсчеты высоты вершины и установили памятный знак, об этом сообщил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов в своем телеграм-канале.

"Новый географический объект появился на карте Ставрополья в 2023 году благодаря исследованиям ученых СКФУ. За год до этого они провели большую исследовательскую работу по изучению архивных документов, совершили несколько экспедиций на тогда еще безымянную гору и ее окрестности и доказали, что наивысшая точка Ставропольского края находится в Предгорном округе"

– Дмитрий Беспалов

Высота новой географической точки составила 1603,3 метра. Ранее долгое время самой высокой вершиной региона считалась гора Верхний Джинал, которая примерно на 20 метров ниже.

Ученые также предложение название горе. Название "Университетская" было дано, чтобы показать важный вклад СКФУ в изучении природы и геологии края. Инициатива исследователей была поддержана в правительстве.