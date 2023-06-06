Паводок: что такое, почему возникает, как предотвратить и что делать?

Паводок – это быстрый и сильный подъем воды в реке. Чем он отличается от половодья и наводнения, почему возникает, как его предотвратить, правила безопасного поведения и что делать при паводке?

Паводок, если говорить простыми словами, представляет собой подъем уровня воды в реке, возможно, до опасных отметок. Он возникает от ряда причин, в том числе из-за стремительного таяния снега, ливней и спуска воды из водохранилищ.

Как правило, паводки кратковременны: вода достаточно быстро уходит.

Мощный паводок может вызывать подтопления, затопления или даже наводнения, угрожать жизням людей и уничтожать имущество.

Что такое паводок?

С точки зрения науки, паводок – это особая фаза водного режима реки. Она возникает нерегулярно, не привязана к определенному сезону и может повторяться несколько раз за год.

Увеличение уровня воды в реке при паводке обычно интенсивное, но кратковременное. Особо выделяют так называемый катастрофический паводок – он особенно мощный, происходит достаточно редко, становится причиной жертв и разрушений, вызванных паводковой волной – массой воды, заливающей низменные участки и населенные пункты.

© Фото: Акимат Западно-Казахстанской области

Чем половодье отличается от паводка?

Паводок и половодье – в чем между ними разница?

Половодье – это тоже фаза водного режима реки, отличающаяся подъемом уровня воды. Однако половодье происходит регулярно, каждый год, в один и тот же сезон. Вода остается на высоком уровне достаточно долгое время. Половодье возникает из-за таяния снега.

Паводок может случаться по несколько раз в год, не привязан ни к какому сезону, он обычно сильный, но быстро проходит. Кроме того, причин возникновения паводка может быть много.

© Фото: Акимат Западно-Казахстанской области

В чем разница между паводком и наводнением?

Паводок – это процесс, происходящий с рекой. Наводнение – это последствие паводка.

Наводнение представляет собой стихийное бедствие. Оно приносит серьезный материальный ущерб и становится причиной гибели людей.

Кроме паводка, наводнение может происходить и по другим причинам: нагон в устье реки, затор льда и другие.

Причины паводков

Основных причин возникновения паводков несколько:

быстрое таяние снега (и льда) из-за потепления – можно предсказать заранее;

долгие ливни – такой паводок сложно спрогнозировать;

ледовые заторы;

спуск воды с гидротехнических сооружений или аварии.

Эти факторы могут накладываться друг на друга и на другие сопровождающие обстоятельства, тогда паводок может принимать угрожающие масштабы. Так, нынешние аномальные паводки на Урале в России, по словам главы МЧС Александра Куренкова, связаны с совпадением таких явлений, как промерзшая земля (не впитывающая воду), обильные снегопады зимой, резкое потепление и дожди.

© Фото: Правительство Казахстана

Последствия паводка

Паводки могут приводить к последствиям разной степени серьезности.

Подтопление – вода попадает в подвалы зданий.

Затопление – вода заливает улицы и дворы, попадает на первые этажи домов.

Наводнение – значительное затопление, при котором гибнут люди и разрушаются материальные ценности.

Во всех случаях, просто в разной степени, страдает инфраструктура, гибнут посевы, меняется рельеф, страдает экосистема, ухудшается санитарное состояние территории.

Можно ли предотвратить паводок?

Смягчить или даже не допустить возникновение паводка помогают инженерные мероприятия:

создание плотин, водохранилищ и дамб;

регулирование стока реки водохранилищами;

увеличение русла реки во избежание превышения опасного уровня;

строительство обводных каналов, по которым уходит часть воды;

повышение нуждающейся в защите территории, например, подсыпкой земли.

При строительстве жилых домов надо учитывать, не находятся ли земли в паводкоопасной зоне.

© Фото: Правительство Казахстана

Обязателен мониторинг паводковых рисков – предсказать наводнение можно почти всегда, дело лишь в сроках.

Регулярно должны проводиться предупредительные противопаводковые мероприятия. Частично они уже упоминались выше – это инженерные мероприятия. Кроме того, ведется борьба с заторами, очищаются водоемы, особенно дно и особенно от крупногабаритного мусора, уничтожается камыш, укрепляются берега.

Правила безопасности при паводке

Тем, кто живет в паводкоопасной зоне, надо держать в голове примерное местоположение зон затопления (низменных) и возвышенных зон, заранее продумать дорогу к ним, знать, где хранятся лодки и другие плавсредства.

Можно заранее собрать вещи для эвакуации: ценности, продукты, вода, лекарства, что-то теплое.

При оповещении о наводнении надо отключить газ, воду и электричество, сделать запасы еды и воды, закрыть (заколотить) окна и двери, перенести наверх самое ценное, взять с собой вещи и документы, после чего отправиться на эвакопункт.

Если попасть в эвакопункт уже не получится, переместитесь в ближайшее безопасное место. Подавайте сигналы: днем – яркой или белой тканью, ночью – фонарем. Не паникуйте, помогайте тем, кому нужна помощь, и ждите спасателей.

Определенные правила надо соблюдать и после спада воды. Нельзя трогать оборванные или провисшие провода. Есть можно только ту пищу, которая не соприкасалась с водой. Пить лучше бутилированную или проверенную воду. Дом первым делом надо проветрить, пока процесс не закончится – запрещено зажигать открытый огонь. Пользоваться электричеством может быть опасно – сети должны проверить специалисты.