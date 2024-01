Музыка в Турции: от древних времен до Евровидения, Таркана и рэпа

Музыка всегда была неотъемлемой частью тюркской культуры, отображающей своеобразие развития региона на протяжении веков. Расскажем о музыке на территории Турции от древних времен до наших дней.

Древний период истории (до VII века)

Истоки турецкой музыки связаны с античными цивилизациями, которые находились на территории Анатолии. Под влиянием культуры хеттов и фригийцев была заложена база для развития турецкой музыки.

Эпоха Византии (IV-XV века)

Византийская империя с ее культурным своеобразием также внесла вклад в развитие тюркской музыки, принеся с собой новые музыкальные инструменты и вокальные стили, тем самым, повлияв на дальнейшее развитие музыки на этих землях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Османская империя (конец XIII-XX века)

Этот период – золотой век развития музыки. Музыка времен османов представляла собой сплав традиций персов, арабов и византийцев. Музыка этого периода возникла благодаря композициям, основывающимся на макаме, а также необыкновенным ритмическим узорам. Обычно такая музыка исполнялась одним певцом, а также небольшими ансамблями, отвечающими за музыкальное сопровождение.

XIX век

Реформы, проводимые султаном Танзиматом оказали большое влияние на дальнейшее развитие музыки. Использование западных инструментов, а также систем обозначений не только значительно повлияло на ее развитие, но и положило начало новой эре синтеза культур. Такие композиторы как Хаджи Ариф бей стали первыми, кто использовал западные мотивы в турецких композициях.

Начало XX века

Переход от империи Османов к Турецкой Республике оказал существенное влияние на культуру. В этот период в Турции возникает новый музыкальный жанр, сочетающий в себе западные гармонии и турецкие мотивы. «Турецкая пятерка» — так называли композиторов, положивших начало переходу к этому новому жанру: Ахмет Аднан Сайгун, Ульви Джемаль Эркин, Джемаль Решит Рей, Хасан Ферит Алнар и Неджиль Казым Аксес.

Середина XX века

Очередным периодом расцвета турецкой музыки стала середина XX века. Музыканты стали регулярно давать телевизионные концерты с оркестром. В 1950-1960-е годы широкую известность получает Нешет Эрташ, который исполнял народную анатолийскую музыку на багламе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

1960-е: зарождение турецкой поп-музыки

В этот период турецкие исполнители стали вносить в свои песни западные мотивы. Многие треки были турецкими каверами известных иностранных песен. Широкую известность в те времена получила Ажда Пеккан, которая до сих пор выступает и пользуется большой популярностью у публики. Известные музыканты этого периода Фикрет Кызылок и Оздемир Эрдоган в своем творчестве объединяли народные мотивы и поп-музыку.

1970-е: турецкий рок

1970-е годы ознаменовались появлением анатолийского рока, который объединил в себе рок-мотивы и традиционную музыку Анатолии. В эти времена широкую славу получили такие коллективы как Moğollar, а также музыканты как Эркин Корай, Сельда Багджан и Джем Караджа.

1980-е: появление жанра "арабеск".

В 1980-е музыканты Ибрагим Татлысес и Орхан Генджебай повлияли на рост популярности жанра "арабеск". Он сочетал турецкие народные мотивы, а также арабские и византийские элементы. Жанр отражал события, происходившие в те времена в стране, и находил глубокий отклик в обществе, которое претерпевало изменения в те времена.

1990-е: поп-музыка из Турции становится популярна во всем мире

1990-е годы вывели турецкую музыку на новый уровень. В этот период мировую славу приобрела композиция турецкого поп-исполнителя Таркана Şımarık. Отчасти, популярность Таркана объяснялась тем, что в его песни были включены традиционные турецкие мотивы. Турецкая музыка в те времена развивалась в двух разных направлениях: в поп-индустрии прослеживалось влияние запада, а арабески отражал турецкие традиции. Однако Таркану удалось объединить эти направления, благодаря чему его песни обрели небывалую популярность. В тот период в стране своего расцвета достигла и рок-музыка.

XXI век: эра Евровидения

Турция впервые приняла участие в музыкальном конкурсе в 2000 году. Пынар Айхан и коллектив the SOS выступили в столице Швеции с композицией Yorgunum Anla. Спустя три года страна одержала победу на конкурсе, который проводился в Латвии. Турцию представила исполнительница Сертаб Эренер с песней Everyway That I Can.

В XXI веке музыка приобретает большее разнообразие. Обретают известность рэп-исполнители. Такие артисты как Ceza сочетают в своей музыке традиционные мотивы и современный бит. В это же время у турецких музыкантов набирают популярность такие стили как инди и электронная музыка. В 2020-е годы турецкие артисты не только экспериментируют с новым звучанием, но и сотрудничают с зарубежными исполнителями и отправляются в мировые турне.