Таркан - самый известный турецкий музыкант в мире

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Первым исполнителем из Турции, который прославился во всем мире, стал Таркан. Его карьера началась в начале 1990-х, и с годами артист приобрел мировую популярность. Широкую известность получила песня Таркана Şımarık, которая оказалась в музыкальных чартах всех стран.

Юность Таркана

Хюсаметтин Таркан Теветоглу родился 17 октября 1972 года в немецком городе Альцае в семье Али и Неше Теветоглу. Возвращение семьи в Турцию состоялось в 1986 году. Они поселились в районе Карамюрсель провинции Коджаэли в турецком регионе Мраморного моря. Хотя детство Таркана прошло в Германии, он плохо говорит по-немецки, зато помимо родного турецкого прекрасно знает английский.

Как Таркан пел в Стамбуле

Таркан учился в Стамбульской музыкальной академии и думал для продолжения профессионального образования вернуться в Германию. Однако после встречи с Мехметом Сёютоглу, музыкальным продюсером из Стамбула, решил остаться на исторической родине.

В конце 1992 года Сёютоглу помог Таркану продюсировать его первый альбом Yine Sensiz, который показал, что у исполнителя есть реальный шанс стать артистом.

Поначалу Таркан не был известен широкой публике и был знаком лишь своим преданным поклонникам.

Песни на этом диске представляют: сильные лирические баллады, в отличие от танцевальных поп-хитов, благодаря которым артист широко прославился позже.

Первым хитом Таркана стал A Acayipsin, записанный в сотрудничестве с Сезен Аксу, помогавшей Таркану во время его карьеры. Альбом A Acayipsin представляет собой сочетание танцевальных песен и романтических треков.

Как Таркан вышел на международный уровень

В первый заграничный тур Таркан отправился со своими песнями из альбома A Acayipsin и дал 85 концертов на родине и в Европе. Хотя большую часть его европейской аудитории составляли турецкие подростки из семей иммигрантов, вскоре аудитория расширилась, и сами европейцы начали наслаждаться новой турецкой музыкой.

Таркан переехал в США, где изучал английский. Находясь в Америке, Таркан познакомился с Ахметом Эртегюном, главой знаменитой компании Atlantic Records. Эртегюн наставлял и готовил его к карьере в США.

Тираж третьего альбома Таркана Ölürüm Sana составил 4,5 миллиона копий только в Турции и принес ему первую национальную музыкальную премию. Диск был выпущен в Европе в 1999 году и вошел в топ чатов таких стран, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия и Нидерланды.

Благодаря мировой известности одной из песен альбома, Şımarık (которая многим известна под названием Kiss Kiss), Таркан получил золотой диск на Каннской премии Midem Awards. Ölürüm Sana был продан во Франции тиражом около полумиллиона копий.

Прежде чем отправиться в мировой концертный тур, для европейской аудитории певец записал альбом под скромным названием "Таркан". В ходе этого тура он побывал в России, Тунисе, Марокко, а также во многих европейских городах и в Латинской Америке.

В 2000-е годы многие альбомы и синглы Таркана продавались как дома, так и за рубежом, хотя некоторые из них так и не были выпущены в мировом масштабе. Например, его альбом Karma огромными партиями экспортировался в Россию, где Таркан одно время был самым продаваемым зарубежным исполнителем.