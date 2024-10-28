Композитор из Казахстана стал лауреатом международного конкурса в Москве

Казахстанский композитор Дмитрий Останькович получил первую премию на конкурсе в России, посвященном электронной музыке.

Композитор из Казахстана Дмитрий Останькович стал триумфатором международного конкурса "Музыка и электроника"со своим произведением "Космическая сюита". Конкурс прошел в Москве.

Произведение создано в жанре электронной музыки, что является своего рода творческим экспериментом для композитора, который прославился созданием симфонических работ в классическом стиле.

Отметим, что музыкальный конкурс проводится уже почти 20 лет. Отбором лучших молодых авторов музыки ранее занимался прославленный советский композитор Эдуард Артемьев, передает Спутник Казахстан.



