Вестник Кавказа

Большегрузы начали собираться на границе Казахстана и России

Фура
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Международный автомобильный пункт пропуска "Курмангазы" на границе России и Казахстана тоже начал собирать большегрузы – причиной этого стал ремонт на трассе Астрахань – Атырау и его низкая пропускная способность.

На пункте пропуска "Курмангазы" в Атырауской области на границе с Россией наблюдается скопление порядка 280 грузовых автотранспортных средств, следующих по маршруту в РФ, сообщает в своем Telegram-канале Комитет государственных доходов (КГД) Казахстана.

"Одной из причин заторов стало завершение ремонтных работ на трассе "Атырау-Астрахань", что привело к резкому увеличению количества транспортных средств. Однако пропускная способность указанного пункта пропуска составляет 200 автомобилей в сутки. Тогда как на пункт пропуска ежедневно прибывает порядка 250-300 большегрузов"

- КГД Казахстана

Чтобы как можно эффективнее и быстрее решить этот вопрос, ДГД по Атырауской области увеличил количество специалистов, работающих на пункте пропуска, и сейчас здесь нет проблем с электронной очередью через Систему CarGoRuqsat, которая с прошлого года внедряется на 30 пунктах пропуска со странами ЕАЭС - у всех водителей имеются талоны прохождения, говорится в сообщении.

Также в КГД страны попросили водителей заранее планировать маршруты следования через государственные границы, в том числе с помощью информационных систем.

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