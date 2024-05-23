Москва готова к признанию "Талибана"

Власти Афганистана высоко оценили обращение МИД РФ к Путину относительно вычеркивания запрещенного в России движения "Талибан" из списка террористических организаций.

С момента захвата талибами власти в Афганистане прошло почти три года, однако большинство стран, в том числе и Россия, не исключили "Талибан" из списка террористических организаций. Но в настоящее время, когда талибы уверенно контролируют власть и стали реальностью "на земле", все больше международных игроков задумываются о признании их легитимности. При этом де-факто с ними уже давно поддерживают отношения многие страны, включая Китай, Турцию, Индию, Пакистан, Россию и ОАЭ.

На днях российские власти обозначили прозрачный намек на возможность официального признания "Талибана". По заявлению директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова, 27 мая МИД и Минюст РФ уведомили президента РФ Владимира Путина о возможности исключения "Талибана" из списка террористических организаций.

"Это (исключение "Талибана" из списка запрещенных организаций) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения", - сообщил Замир Кабулов.

Дипломат считает, что вероятность признания талибов сейчас гораздо выше, чем в 2021 году, когда они приходили к власти. Однако существуют "отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение". Пока в МИД не конкретизируют, что именно мешает России признать талибов, но можно предположить, что это связано с соблюдением прав человека и национальных меньшинств. В Афганистане проживают от 10 до 18 млн таджиков, около 9% населения - узбеки, а талибы отказываются включать их во властные структуры и создавать инклюзивное правительство.

28 мая официальный представитель руководства талибов Забихулла Муджахид отметил, что правительство позитивно отреагировало на заявления российского МИД. "В последнее время слова российских официальных лиц носят позитивный характер. Это свидетельствует о том, что они хотят сохранить взаимодействие с Исламским эмиратом Афганистан открытым", - сказал он.

Официальный представитель "Талибана" добавил, что его организация "имеет исключительно положительные дипломатические и торговые отношения" с РФ. "Благодаря большему уровню доверия и взаимодействия мы устраним некоторое препятствие [в отношениях]. Исламский эмират Афганистан нацелен на развитие хороших отношений со странами, в том числе с Россией", - подчеркнул Забихулла Муджахид.

По данным руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина, товарооборот между Россией и Афганистаном значительно вырос в 2024 году и достиг отметки в $1 млрд. При этом газ, нефтепродукты, мука, пшеница, молочная продукция - ключевые сферы торговых отношений двух стран. С российской стороны планируется создание рабочих мест и инвестирование в местные проекты.

"Это те же заводы, фабрики, сельское хозяйство, в том числе высокий интерес представляет строительство водного канала Куш-тапе. Ряд наших компаний оформляют в долгосрочную аренду земельные участки для сельхознужд рядом с этим каналом", - отметил Рустам Хабибуллин.

По информации Reuters, в 2022 году талибы заключили договор о поставках Россией топлива и продовольствия Афганистану в обмен на изюм и лекарственные травы.

В 2022 году представители "Талибана" приняли участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), а 27 мая, по заявлению Замира Кабулова, было принято решение пригласить талибов на ПМЭФ в июне 2024 года. Также представители группировки посетили форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" в Казани в мае 2024 года.

Как видно, отсутствие официального признания правительство талибов и неисключение "Талибана" из списка террористических организаций де-факто не препятствует политическим контактам и экономическим связям новых властей Афганистана и России. Однако легализация группировки сняла бы все юридические препоны и вывела политико-экономические отношения двух стран на более высокий уровень.

Судя по обращению Минюста и МИД РФ к президенту России, Москва к такому решению созрела, и оно является вопросом времени. Для окончательного решения, вероятно, российский президент будет координировать свои действия со среднеазиатскими коллегами по СНГ и ОДКБ.