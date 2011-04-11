Вестник Кавказа

Прививки от полиомиелита детям будут делать в мечетях в Афганистане

Прививки от полиомиелита детям будут делать в мечетях в Афганистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вакцинация от полиомиелита будет проводиться в помещениях мечетей в Афганистане, такое новшество решил ввести Минздрав страны. Ранее врачи делали домовые обходы.

Прививать детей от полиомиелита будут по-новому в Афганистане, рассказал пресс-секретарь Минздрава страны Шарафат Заман.

Он напомнил, что в скором времени по всей стране пройдет массовая кампания по вакцинации от такого смертельного заболевания, как полиомиелит. В ее рамках прививки будут делать бесплатно, на протяжении трех дней. На первом этапе спасительные прививки получат 6,2 млн маленьких жителей 16 провинций страны.

Организован процесс вакцинации будет не так, как раньше, отметил Заман. Прежде, по его словам, медики обходили дома, чтобы не пропустить ни одного ребенка.

"На этот раз вакцинировать детей будут в медпунктах и центрах, организованных при мечетях"

– Заман

Представитель Минздрава уточнил, что ведомство призывает сотрудничать с медиками старейшин, улемов и общественных лидеров – они могли бы содействовать большему охвату населения.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
405 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что такое полиомиелит: симптомы, чем опасен и как лечить?

Что такое полиомиелит: симптомы, чем опасен и как лечить?

Полиомиелит в России - Роспотребнадзор выступил с заявлением

Полиомиелит в России - Роспотребнадзор выступил с заявлением

Ингушские медики отмечают в регионе первые признаки полиомиелита

Ингушские медики отмечают в регионе первые признаки полиомиелита

В Нью-Йорке введена ЧС из-за полиомиелита

В Нью-Йорке введена ЧС из-за полиомиелита

Украине грозит вспышка дифтерии

Украине грозит вспышка дифтерии

В Таджикистане отмечена тревожная вспышка полиомиелита

В Таджикистане отмечена тревожная вспышка полиомиелита

Ингушские дети снова начали болеть полиомиелитом

Ингушские дети снова начали болеть полиомиелитом

В Чечне побороли вакцинофобию

Обзор прессы Кавказа (10 июня - 16 июня)

Обзор прессы Кавказа (10 июня - 16 июня)

В СКФО завершен первый этап дополнительной вакцинации против полиомиелита

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы