Прививки от полиомиелита детям будут делать в мечетях в Афганистане

Вакцинация от полиомиелита будет проводиться в помещениях мечетей в Афганистане, такое новшество решил ввести Минздрав страны. Ранее врачи делали домовые обходы.

Прививать детей от полиомиелита будут по-новому в Афганистане, рассказал пресс-секретарь Минздрава страны Шарафат Заман.

Он напомнил, что в скором времени по всей стране пройдет массовая кампания по вакцинации от такого смертельного заболевания, как полиомиелит. В ее рамках прививки будут делать бесплатно, на протяжении трех дней. На первом этапе спасительные прививки получат 6,2 млн маленьких жителей 16 провинций страны.

Организован процесс вакцинации будет не так, как раньше, отметил Заман. Прежде, по его словам, медики обходили дома, чтобы не пропустить ни одного ребенка.

"На этот раз вакцинировать детей будут в медпунктах и центрах, организованных при мечетях"

– Заман

Представитель Минздрава уточнил, что ведомство призывает сотрудничать с медиками старейшин, улемов и общественных лидеров – они могли бы содействовать большему охвату населения.