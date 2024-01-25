Вестник Кавказа

Бои ММА попали под запрет в Афганистане

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Движение "Талибан" (запрещено в России) решило ввести запрет на бои ММА в Афганистане. В сообщении полиции нравов говорится, что ММА противоречат исламу и шариату.

Смешанные боевые единоборства ММА запрещают в Афганистане.

Полиция нравов Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока выпустила распоряжение, запрещающее бои.

"Было установлено, что этот вид спорта является проблемным с точки зрения шариата и имеет много аспектов, которые противоречат учению ислама. Именно поэтому было принято решение запретить смешанные боевые искусства в Афганистане"

– сообщение

Также смешанные единоборства названы слишком жестокими, во время боя спортсмены получают серьезные травмы, а иногда бои заканчиваются даже смертью бойца, передает RMC Sport.

Отметим, что ММА – полноконтактные бои.

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