Бои ММА попали под запрет в Афганистане

Движение "Талибан" (запрещено в России) решило ввести запрет на бои ММА в Афганистане. В сообщении полиции нравов говорится, что ММА противоречат исламу и шариату.
Смешанные боевые единоборства ММА запрещают в Афганистане.
Полиция нравов Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока выпустила распоряжение, запрещающее бои.
"Было установлено, что этот вид спорта является проблемным с точки зрения шариата и имеет много аспектов, которые противоречат учению ислама. Именно поэтому было принято решение запретить смешанные боевые искусства в Афганистане"
– сообщение
Также смешанные единоборства названы слишком жестокими, во время боя спортсмены получают серьезные травмы, а иногда бои заканчиваются даже смертью бойца, передает RMC Sport.
Отметим, что ММА – полноконтактные бои.